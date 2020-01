Ocurrió en Bahía Blanca, donde un Fiat 600 terminó destruido. "No voy a comprar otro auto con la bicicleta me muevo más rápido", dijo alterado.

VIDEO: Se enojó porque el "fitito" no le arrancaba y lo prendió fuego

Un insolito ocurrió en Bahia Blanca. El dueño de un Fiat 600, cansado de los malos ratos que le hacía pasar el auto, tomó una drástica decisión: prenderlo fuego.

Fue a su casa, le avisó a su pareja y salió decidido con un bidón con nafta. Roció el interior, le tiró un fósforo y en pocos minutos las llamas lo consumieron todo.

En diálogo con Telefe Bahía Blanca, Cristian, el autor del incendio, aseguró: “Me agarró la locura de quemarlo porque lo paré y no quiso arrancar nunca más. Le metí nafta entre los asientos y lo prendí fuego”.

Además contó que “no estoy bien de trabajo, tengo que pagar cuentas, así que para qué voy a empezar algo que no voy a terminar de arreglar. No voy a comprar otro auto. Con la bicicleta me muevo más rápido”.