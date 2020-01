Netflix copa las nominaciones en los Globo de Oro

"Historia de un matrimonio", del director Noah Baumbach y producida para la plataforma de streaming de Netflix, encabeza con seis nominaciones la 77º edición de los premios Globo de Oro que entregará este domingo la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

La ceremonia, que da puntapié inicial a la denominada "temporada de premios" que finaliza con los Oscar el 9 de febrero próximo, se llevará a cabo desde las 21 de Argentina en el Beverly Hilton de Beverly Hills, en Los Ángeles, con transmisión en vivo a través de las señales de cable TNT (con doblaje al español) y TNT Series (en idioma original).

Además de "Historia...", otras tres películas de Netflix ubicadas en las categorías principales aportan 11 nominaciones más para el gigante digital, que confirma así el potente peso específico que tiene ya no sólo en el segmento televisivo sino también en el cinematográfico.

Se trata del drama épico de gángsters de Martin Scorsese "El irlandés", con cinco nominaciones; "Los dos papas" (de Fernando Meirelles), con cuatro, y la comedia biográfica "Dolemite Is My Name", de Craig Brewer y protagonizada por Eddie Murphy, con dos candidaturas.

Las primeras dos acompañan a la cinta de Baumbach en la codiciada categoría de Mejor Película de Drama, en la que también están "Guasón" (de Todd Phillips y con el muy elogiado trabajo de Joaquin Phoenix como el traumado Joker) y la bélica "1917" (de Sam Mendes).

En tanto, "Dolemite..." integra la categoría de Mejor Película de Comedia o Musical, en la que "Había una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, aparece como casi segura ganadora.

Completan la categoría el biopic musical sobre la tumultuosa vida de Elton John "Rocketman", de Dexter Fletcher; la sátira sobre el nazismo "Jojo Rabbit", de Taika Waititi; y la detectivesca "Entre navajas y secretos", de Rian Johnson.

Así como en 2014 los Globo de Oro obtenidos por "House of Cards" y "Orange Is the New Black" legitimaron al streaming como canal de distribución y a Netflix como actor preponderante en el rubro televisivo, las 17 nominaciones para sus películas dan cuenta de la fuerza que también tiene ya en la difusión del séptimo arte.

El gigante digital invierte en realizadores de renombre que ayuden a posicionar a la plataforma al nivel de las históricas "majors" y, tras el revuelo que causó el año pasado con "Roma", de Alfonso Cuarón, llega ahora a los Globo de Oro con cuatro películas y la expectativa de que pueda ser la primera parada de una exitosa temporada.

En ese panorama, el drama de tres horas y media "El irlandés", que reunió en un mismo elenco a Robert De Niro, Al Pacino y a Joe Pesci, y que relata la historia del guardaespaldas del líder sindicalista Jimmy Hoffa y sus relaciones con la mafia ítalo-americana, se presenta como la gran favorita del año.

Las latinas Sofía Vergara, Salma Hayek y Ana de Armas en la conducción

La colombiana Sofía Vergara, la mexicana Salma Hayek y la cubana exiliada Ana de Armas estarán entre los famosos que anunciarán premios en los Globos de Oro, cuya edición número 77 se realizará mañana en el Hotel Beverly Hilton de Los Angeles, señaló hoy la agencia EFE.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza los galardones, dio a conocer este jueves la primera relación de artistas que se subirán al escenario de su ceremonia para revelar el nombre de los ganadores de esta imoprtante premiación.

Además de presentar uno de esos premios, De Armas está nominada al reconocimiento a la mejor actriz de una película de comedia o musical por su labor en “Entre navajas y secretos”, de la directora Rian Johnson.

La película “Historia de un matrimonio”, de Noah Baumbach, parte como aspirante destacada con seis nominaciones, una más que las que tienen “El irlandés”, de Martin Scorsese, y “Había una vez en Hollywood”, del famoso y talentoso Quentin Tarantino.

La más nominada

“Historia de un matrimonio” y “El irlandés” competirán en el apartado de mejor película dramática frente a “1917”, “Guasón” y “Los dos papas”, mientras que “Había una vez en Hollywood” luchará por el premio a la mejor comedia o musical contra “Dolemite is my Name”, “Jojo Rabbit”, “Entre navajas y secretos” y “Rocketman”.

El español Pedro Almodóvar optará a llevarse el premio a la mejor cinta extranjera por “Dolor y gloria”, una película por la que Antonio Banderas fue nominado al Globo de Oro al mejor actor de un filme dramático.



En los apartados de TV, “Chernobyl”, “The Crown” y “Unbelievable” dominan las nominaciones con cuatro candidaturas por gorro.

Junto a aquellas presentadoras estarán Scarlett Johansson, Rami Malek, Charlize Theron, Daniel Craig, Chris Evans, Margot Robbie, Harvey Keitel, Dakota Fanning, Kerry Washington, Tiffany Haddish, Glenn Close, Will Ferrell, Kate McKinnon, Ted Danson, Pierce Brosnan y Tim Allen.