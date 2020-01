Nueva propuesta de Deportivo Luján

Club Deportivo Luján sigue acercando novedades a toda la comunidad jujeña. El natatorio "César Calliope" que la entidad "granate" posee en el predio de calle Tumusla, albergará desde este lunes la innovadora propuesta de la gimnasia acuática, a cargo de la instructora Gabriela Alejandra Cardozo. "La verdad que me siento muy contenta por estar aquí en el Club Luján y poder presentar este proyecto que es gimnasia en el agua", arrancó diciendo la impulsora de este proyecto, agregando que "esto va abarcado a todas las personas que quieran realizar alguna actividad física. No hay distinción de edades o si tenés problemas de obesidad o artrosis. O diferentes patologías que se pueden tratar de esta manera, con actividad física en el agua. Vamos a aprovechar al máximo el lugar que nos da el club, a través de su presidente Luis Civardi. Es para todo el mundo. Los vamos a esperar los días lunes, martes y jueves desde las 21. Se acercan preguntan y la vamos a pasar bien".

En cuanto al horario, comentó la instructora que "la idea es sumar este lugar donde puedan entrenar las personas dentro de este horario para todos los que salen de trabajar y no encuentran donde realizar actividad física. Entrar en este verano dentro de lo que es el hábito de la actividad física y que esto sea un puntapié inicial para que durante todo el año, puedan realizar algún deporte". La instructora aclaró que "para ser partícipe de esta actividad de la gimnasia acuática, no es necesario saber nadar porque utilizamos la parte plana de la pileta. Muchos me preguntan si llueve o si la pileta es climatizada.

Ahora hace calor y el agua está en su temperatura ideal. No es recomendable trabajar a esta altura del año trabajar en agua climatizada. Reitero la invitación para todos los que quieran realizar actividad física este verano, que se sumen e integren a Luján. Es la primera vez que estoy con esta propuesta y espero que sea todo un éxito". Teniendo en cuenta la situación económica que se atraviesa, Cardozo indicó que los costos son económicos "se va a cobrar por clase $100. Una promoción mensual de $700. Vamos a tratar de aprovechar al máximo las clases, los días lunes, martes y jueves. Tienen que venir en el horario de 15 a 18.30 para la revisión médica que tiene un costo de $50. Está todo pensado".