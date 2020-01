El chavismo y la oposición disidente nombraron un nuevo presidente del parlamento

El diputado Luis Parra, antiguo opositor señalado como partícipe de un escándalo de sobornos, fue designado hoy presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Venezuela para suceder a Juan Guaidó, con los votos de los legisladores chavistas y de los disidentes de la oposición, informó la prensa local.



Parra fue designado en una sesión a la que el grueso de la oposición calificó como irregular, después de denunciar que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), controlada por el chavismo, impidió el ingreso de numerosos legisladores de su bloque a la sede de la AN.



De hecho, el hasta ahora presidente de la AN y mandatario interino de la república designado por el parlamento, Juan Guaidó -uno de los diputados que no pudo ingresar al recinto de sesiones-, afirmó que se produjo "un golpe de estado parlamentario", según el diario digital El Pitazo.



La designación y el juramento de las nuevas autoridades se realizó "en una sesión sin quórum, debate ni votación", según el diario Tal Cual.



Además de Parra, fueron investidos Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega como primero y segundo vicepresidentes, respectivamente.



Parra y Noriega fueron expulsados el mes pasado de los partidos opositores Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), respectivamente, después de que fueran involucrados en la "Operación Alacrán", una supuesta trama de sobornos a legisladores antichavistas con el objeto de impedir la reelección de Guaidó.



Esa denuncia, realizada por primera vez en noviembre por el diputado de PJ José Guerra, involucró a al menos nueve diputados, señalados días después por el diario digital Armando Info de haber hecho gestiones ante gobiernos extranjeros a favor de empresarios sancionados por Estados Unidos por tener negocios con el gobierno del presidente chavista Nicolás Maduro.



En el caso de Duarte, que no había sido alcanzado por esas denuncias, su partido, el tradicional Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), decidió hoy mismo someterlo a su tribunal disciplinario por haber "desacatado" la decisión partidaria de sostener la reelección de Guaidó, informó el diario digital Punto de Corte.