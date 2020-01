La nueva amiga de Nahir Galarza en la cárcel criticó la pena a prisión perpetua

Después de que las autoridades de la cárcel de Paraná castigaran a Nahir Galarza por subir fotos a su perfil de Facebook junto a su "hermana de alma" y compañera de pabellón Yanina Lescano, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio reapareció en las redes. Esta vez, lo hizo de la mano de una de sus compañeras de la facultad.

Keila Love, la nueva amiga de Nahir, publicó una encendida defensa en su favor en Facebook junto a varias fotos "autorizadas", según ella misma aclara en el posteo, en las que se las puede ver juntas durante la cursada en Psicología.

"No me importa lo que digan", es el título del descargo que hizo Love en su perfil, en el que calificó de injusta la pena recibida por Nahir. "Tuviste una doble condena: una social y la condena del Juzgado. Y eso fue lo peor, ¿por qué 35 años? Por ser modelo, linda, la hija de un policía... ¿Por qué?", se preguntó.

En la misma publicación remarca como contracara de la pena que recibió Nahir la situación de tantos hombres que "violan y matan a mujeres y niños, y salen por la misma puerta por la que entraron". Además, se ocupó de cuestionar al padre de Fernando Pastorizzo, el chico asesinado por la joven de Gualeguaychú.

"El padre de 'x' puso un 'emotivo mensaje' según la gente diciendo que eras una persona nefasta. ¿Y él? Que se presentó a un casting de un reality diciendo que era el papá de 'x', el chico asesinado por Nahir Galarza? ¿Él habla de nefasto? ¿Es joda?", escribió, en clara alusión a Gustavo Pastorizzo.

Para Love, Nahir es "una chica como todas" y no la persona "psicópata, frívola y manipuladora" que saltó a la "fama" en los medios tras el crimen de su novio. Consciente de la repercusión que podían tener sus palabras, aclaró: "Me van a matar ahora por todo lo que puse, pero te lo dije. Te dije que lo iba a escribir y vos me dijiste: 'Hablar siempre van a hablar'. Así que lo hice".