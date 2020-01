Video: Los "Nuevos Mutantes" de Marvel tienen un nuevo y aterrador trailer

Tras la compra de Fox a manos de Disney, a Dark Phoenix (Fénix Oscura) le tocó ser la encargada de despedir la saga de los X-Men, y no lo hizo por la puerta grande precisamente. No sólo por las devastadoras críticas, sino también por el desinterés del público; una recepción que posiblemente contribuyó a aumentar las dudas de los productores sobre el siguiente proyecto de X-Men que tenían planeado: Los Nuevos Mutantes.

La película dirigida por Josh Boone fue rodada hace tiempo, pero la situación de inestabilidad del estudio por la compra de Fox en manos de Disney contribuyeron al retraso de varias veces su fecha de estreno. Estaba previsto que llegue a las salas de cine en agosto de 2019, pero se retrasó hasta quedar fija para este 3 de abril. Queriendo celebrar que finalmente se estrenará la película, Boone anunció que pronto habría un nuevo tráiler oficial, y ya puedes verlo bajo estas líneas.

Los Nuevos Mutantes será estrenada, además, en su versión íntegra, sin los reshoots que en cierto momento se barajaron para hacer de la película una propuesta más accesible. A tenor de lo que vemos en el avance (acompañado por una versión del Another Brick in the Wall de Pink Floyd), la violencia no ha sido rebajada lo más mínimo, y este nos da oportunidad de ir conociendo uno por uno a los nuevos personajes que encarnan Maisie Williams (Rahne Sinclair-Wofsbane), Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin-Magik) y Charlie Heaton (Sam Guthrie- Cannonball), Blu Hunt (Danielle Moonstar-Mirage) y Henry Zaga (Roberto Da Costa-Sunspot)