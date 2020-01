Estados Unidos y la Unión Europea respaldaron a Guaidó

Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo, felicitó públicamente a Juan Guaidó "por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional venezolana" y condenó los "intentos fallidos" del que llamó "exrégimen (del mandatario Nicolás) Maduro" por "negar la voluntad de la Asamblea Nacional elegida democráticamente".

En un comunicado difundido el domingo a la noche por el Departamento de Estado norteamericano, Pompeo sostuvo que "durante meses, funcionarios corruptos del régimen han llevado a cabo una campaña ilegítima, violenta y despreciable de detenciones, intimidación y sobornos con el objeto de destruir la última institución democrática que queda en Venezuela, la Asamblea Nacional".

Denunció lo que consideró "un intento de impedir que miembros electos de dicha asamblea expresen su voto en forma libre y acorde con las opiniones de su electorado".

Para el jefe de la diplomacia estadounidense, "cuando el exrégimen de Maduro entendió que la campaña antidemocrática de soborno e intimidación no consiguió el apoyo suficiente en la Asamblea Nacional, recurrió a la fuerza para negar el acceso a Juan Guaidó y sus partidarios".

Además, tildó de "farsa de votación" lo ocurrido en la sede de la Asamblea, donde fue votado como nuevo presidente Luis Parra, expulsado del partido opositor Primero Justicia por estar involucrado en un reciente caso de corrupción.

Guaidó no pudo entrar al debate legislativo en el que Parra fue electo y, según denunció después junto a unos 100 diputados, la votación no fue legal porque no consiguieron el quórum que exige la Constitución venezolana.

"Maduro sigue mostrando indiferencia por la constitución y la voluntad del pueblo venezolano", denunció Pompeo en la nota, que precisó que "Estados Unidos y otros 57 países siguen considerando a Guaidó el líder legítimo de la Asamblea Nacional y, por ende, el presidente interino legítimo de Venezuela", recogió la agencia de noticias EFE.

Aliados internacionales de Guaidó calificaron de "golpe" y "farsa" la elección del domingo por parte del chavismo de un nuevo presidente de la Asamblea Nacional.

Horas después de la elección de Parra, Guaidó abrió una sesión improvisada en el diario El Nacional de Caracas en la que un centenar de legisladores de oposición aprobó su reelección como presidente del Parlamento, puesto que ocupaba desde enero del pasado año y que le permitió proclamarse presidente interino de Venezuela.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, quien ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo inquebrantable a Guaidó, condenó los "actos de violencia" y "cualquier acción de usurpación realizada contraria a la legitimidad constitucional y a las mayorías" del Parlamento venezolano. Asimismo, los países del Grupo de Lima rechazaron el resultado de la elección a favor de Parra al condenar "el uso de la fuerza por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro" para impedir que diputados puedan "acceder libremente" a esa reunión.

Unión Europea

La Unión Europea (UE) "sigue reconociendo a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional hasta que se garanticen las condiciones para una correcta sesión de votación", anunció ayer el vocero del Alto Representante de Política Exterior del bloque, Josep Borrell.

Según el vocero, "los acontecimientos que se produjeron en torno a la elección del presidente de la Asamblea Nacional fueron signados por graves irregularidades y acciones contra el funcionamiento democrático y constitucional" de la propia Asamblea.

Añadió que el domingo se le impidió a Guaidó "y a algunos diputados de la oposición" participar en la votación, "y también a la prensa se le bloqueó el acceso al edificio", según un comunicado citado por la agencia de noticias italiana Ansa.

"Las irregularidades no son compatibles con un proceso de elección legítimo y constituyen un nuevo paso hacia el deterioro de la crisis en Venezuela", escribió el vocero, reafirmando el compromiso de la UE para "apoyar un proceso genuino hacia una solución democrática y pacífica".

En una sesión alternativa realizada en un diario en Caracas, 100 diputados opositores de la Asamblea Nacional de Venezuela ratificaron a Guaidó como presidente del cuerpo. Horas antes, un disidente de la oposición, Luis Parra, había sido designado por 81 votos en otra sesión, celebrada en el Palacio Federal Legislativo. Para la reelección es necesario un quórum de 84 diputados.

Parra fue elegido sin que Guaidó y muchos otros diputados opositores estuvieran presentes.