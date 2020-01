La producción de ladrillos cayó más de un 60 por ciento

Desde la Unión Obrera Ladrillera de la Argentina (Uolra- Jujuy), sostienen que en el último año, la producción de ladrillos artesanales bajó más de un 60%. Apuntaron que esto se debe a la ausencia de obras públicas, que "últimamente no hubo en la provincia" y en el caso de las privadas, fueron pocas.

En este sentido, lo que preocupa al sector es el hecho de que para las "pocas" obras que se llevan adelante, se aprovisiona únicamente un 20% del trabajo local, mientras que mayormente se solicita productos de Salta y países limítrofes como Paraguay y Bolivia.

Ante este panorama, el referente de la Uolra, Ricardo Tisera, señaló que tienen varios proyectos armados "que este año presentaremos nuevamente en la Legislatura, ya sea como la "Ley de Emergencia Laboral Ladrillera" y la "Ley Ladrillera", en este caso, el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto", sostuvo.

Un padrón donde figuren

Si bien, en marzo del 2018 la Uolra-Jujuy presentó en la Legislatura el proyecto de "Reempadronamiento" de trabajadores de la construcción de ladrillos, bloques y adoquines, en uno de sus ítems, señala que el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Trabajo, debe tener como obligación la realización de un padrón donde figuren los trabajadores.

Otro de los puntos aborda el proyecto "la compra de ladrillos jujeños" a fin de salvaguardar la producción de quienes se desempeñan produciendo este insumo que es utilizado para la construcción.

Cooperativas de ladrilleros

Tisera apuntó que el sindicato de ladrilleros de Jujuy tiene un total de seis cooperativas en Yuto que pueden llegar a producir la cantidad suficiente de ladrillos para la ejecución de obras. "En calidad, el ladrillo jujeño es uno de los mejores que hay en el país", dijo al agregar que también cuentan con cooperativas en Humahuaca y en algunas localidades donde se desempeñan los adoberos. "Estamos armando una gestión social, gremial y económica para los compañeros ladrilleros de toda la provincia", resaltó Tisera.

Por último, analizó que, con la asunción del actual Gobierno nacional, tienen la expectativa de que "cuando se reactiven algunas obras en todo el país, se tendrá la posibilidad de que nuestros compañeros estén realmente a la altura de toda esta situación", agregando que también esperan que el Ejecutivo vea la situación de los trabajadores de diferentes sectores de la construcción, "que por cierto se encuentran bastante afectados", cerró.

Construcción, un sector en agonía

La construcción es uno de los sectores que en este último tiempo ha atravesado fuertes crisis, como la escasez de puestos de trabajo debido a la paralización de obras públicas y la ausencia de nuevos proyectos.

Desde la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) señalaron que el sector se vio afectado por la “política económica del presidente Mauricio Macri”, donde la obra pública ha decrecido en cuanto a los puestos de trabajo e inversión de obras. El secretario general, Carlos Cárdenas, acotó que el costo del material incrementó su valor y por consiguiente también sufrió la construcción de la obra privada.

“A fines del año pasado, en la provincia muchos emprendimientos de viviendas decidieron paralizar obras de trabajo a consecuencia de atrasos en los pagos de certificados de obra”. Argumentó así que esto llevó a que varios compañeros que actualmente rondan los casi 8.500 queden desocupados, “algunos fueron despedidos porque algunas empresas decidieron no iniciar las obras hasta este año”, resaltó.

Con expectativas de mejoras

Cárdenas también avizoró que en los próximos meses la actividad de la construcción no vuelva a reactivarse rápidamente. “Creemos que va a llevar un tiempo prudencial. Siempre que hay un cambio de Gobierno, existen las expectativas de que pueda mejorar y haya impulso de las obras”. A su vez se refirió a que el Gobierno provincial en 2019, había anunciado un paquete de construcción de 600 viviendas con fondos de la provincia, “lamentablemente eso no se pudo concretar, fue una promesa de campaña y hasta el día de hoy no hubo ninguna novedad”, cerró.