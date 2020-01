Cinthia Fernández recuperó una billetera donde tenía todos sus ahorros en dólares

Una buena para Cinthia Fernández. Tras sufrir la pérdida de su billetera en la que tenía sus ahorros en dólares, según lamentó llorando en las redes sociales, una familia se acercó para devolverle sus pertenencias. El alivio y la emoción de la bailarina.

De acuerdo a lo que publicó El Trece, la panelista de Los Ángeles de la Mañana anunció a través de un video que compartió en Instagram Stories que recuperó la billetera con los dólares que tenía ahorrados y la documentación de sus hijas (Charis, Bella y Francesca), la cual se había olvidado en un carrito de un supermercado.

"Les quiero contar que una familia hermosa me acaba de devolver las cosas. Estoy muy feliz. Ayer hubo una tormenta y nos quedamos sin luz, fue muy heavy y no pudieron cruzar. Hoy fue un día complicado y, como no tienen redes sociales, no sabían nada de esto. Se fijaron en el documento y me lo vinieron a traer. Está todo. Así que, Ingrid, muchas gracias", comenzó Cinthia, visiblemente emocionada.

"Estoy muy contenta y se lo quería agradecer. Gracias también a toda la gente que se preocupó. Después voy a subir una foto con la mujer que me ayudó. Hay gente buena. Un beso enorme a los que conozco y a los que no. En las malas se nota cuál es la gente que te quiere", cerró la ex participante del Bailando.

La bailarina había pedido por la aparición de su billetera en las redes sociales. "Me olvidé, en el carrito del Jumbo de Escobar, mi billetera. Le pido por favor a la persona que lo encontró que sea honesta y me la devuelva. Tenía dólares, que son nuestros ahorros, necesitaba cambiar ese dinero. Por favor, están denunciados, no los van a poder usar", explicó, quebrada.

Además, en un audio en el que se la escucha a puro llanto informó que renunciaba a LAM. “Me sacaron todo, la billetera, la cartera, mis ahorros, la documentación... Dios, las tarjetas, documentos, todo. No puedo ir más. No quiero ir más. No puedo más con todas las cosas que me están pasando. No quiero ir a ningún lado. No quiero más nada”, le dijo a un productor del ciclo.

Su seguidilla de sucesos negativos habían comenzado en las primeras horas de este 2020, cuando se conoció el video de su ex, Martín Baclini, junto a una chica en Punta del Este.