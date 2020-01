¿Cuál es el hit del verano 2020?

No importa si gusta el género. No importa si es de un artista reconocido y de larga trayectoria o si es un adolescente en su habitación haciendo un remix. Si la letra es profunda o si la melodía es armoniosa. Los hits del verano por lo general no responden a ninguna lógica. Y los escuchan los fanáticos de los géneros más variados, metal, rock, cumbia y cuarteto; grandes y chicos, hombres y mujeres. Y suele hacer la "diferencia" cuando empieza a sonar.

El último verano el tema "Calma" de Pedro Capó y Farruko irrumpió en todos los lugares de veraneo de la Argentina. También "Adán y Eva", de Paulo Londra. No importaba dónde o cuándo, siempre estaban sonando. "Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma", apenas eso bastaba para reconocer la pegadiza canción; también la lírica del cordobés: "Pero esta noche de mí no te escapas/Esta noche no me guardo las palabras/Soñé siempre con tener esta velada/Y que tengo que contarte a ti", se convirtió en marca registrada y no paró de sonar en los parlantes vía Bluetooth.

Más atrás, en 2018, fue "Despacito", de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee, o su versión remix con Justin Bieber; y mucho más acá, tras la final de la Copa Sudamericana, Los Palmeras rompieron con todo con su hit "El Parrandero", reversionado para la hinchada de Colón como "El Sabalero". Y aunque se convirtió en un clásico y sin dudas sonará sobre la arena o en los campings de todo el país, fue demasiado pronto para convertirse en el Hit del verano.