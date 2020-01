Amazon pone en pausa una inversión de US$ 800M en la Argentina

A pesar de los intensos rumores que aseguraban que el gigante de los servicios en la nube se instalaría en nuestro país, Amazon Web Services (AWS) presentó sus planes para 2020 sin descuidar sus operaciones en América latina pero sin ningún indicio de que hacer pie en territorio argentino con infraestructura.

“Tenemos un compromiso muy fuerte con la Argentina pero constantemente hacemos evaluaciones de dónde podemos estar y dónde conviene”, le dijo en exclusiva a Infotechnology el brasileño Marcos Grilanda, responsable de la compañía en la región.

Grilanda es la cabeza de MCO, una zona que agrupa a todos los países de la región a excepción de México y Brasil. Sin embargo, por ahora no parece cercana la realización de algunos de los rumores que corrieron meses atrás de inversiones millonarias y la instalación de un data center en Bahía Blanca.

“En AWS no hablamos en data centers porque jamás ponemos un único data center. Nuestros clientes necesitan redundancia, así que preferimos hablar en términos de ‘regiones’. Actualmente tenemos 69 regiones con zonas de disponibilidad y cada zona de disponibilidad lleva, al menos, tres data centers. En América latina tenemos una región en Brasil”, explicó el ejecutivo.

Los que trabajan en la industria de la nube saben que es importante que estos centros estén cerca porque mejora la latencia y porque, en ocasiones, vuelve más fácil cumplir con regulaciones nacionales si la información es sensible.

“Hay muchas dudas sobre el workload y la latencia, nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que prueben de primera mano la velocidad porque son muchos los casos en donde la latencia de un cliente a su data center local era mucho mayor que la que obtenía con nosotros incluso cuando la región estaba en otro país”, aseguró Grilanda.

Reticentes a hablar de números, la empresa no quiere revelar datos concretos de sus operaciones en la región o en la Argentina pero confirma que son líderes de la industria, “no sólo a nivel global sino en cada país en el que estamos”.

Grilanda fue el encargado de abrir las oficinas de la empresa en Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires en los últimos dos años, aunque las operaciones de AWS comenzaron en 2011: “En la Argentina tenemos grandes clientes como Mercado Libre, Despegar, Swiss Medical Group y Tarjeta Naranja, mientras que trabajamos con Cencosud en Chile o con Bancolombia. Pero además tenemos muchos pequeños negocios en toda la región. No importa si es una empresa de una o dos personas, desde un blog a una gran corporación, la nube sirve para todos”.

En una coyuntura compleja como la latinoamericana, siempre hay dudas de qué pasos van a dar las grandes compañías extranjeras y si decidirán seguir acompañando a la región en medio de una crisis. Para Peter DeSantis, vicepresidente de Infraestructura Global y Asistencia a clientes de Amazon Web Services, “estamos entusiasmados con las posibilidades que brinda América latina y por eso debutamos con la región brasileña, que fue una de las primeras que se crearon fuera de los Estados Unidos, ya hace varios años. Nuestra sospecha era que tendríamos mucho crecimiento en esa zona del mundo y no nos equivocamos, por lo que anticipo que pronto tendremos anuncios muy interesantes”.

Así, para AWS el pronóstico negativo de nuestra economía no es por ahora preocupante: “¡Hoy todo el mundo está en recesión! No nos parece una excusa suficiente como para dejar de apostar en aquellas cosas en las que creemos. Es una de las características de Amazon: somos muy pacientes, no nos inquietamos si algo anda mal por un tiempo, sabemos esperar. Entendemos que todos los países pasan por buenas y malas rachas. Sucede en los Estados Unidos pero también en América Latina, así que vamos a seguir apostando fuerte”.

Futuro y anuncios

Como cada año AWS adelantó sus planes a futuro en la convención RE:Invent, que tuvo lugar en Las Vegas antes de fin de año y concentró a más de 60.000 personas de todo el mundo. Allí se realizaron más de un centenar de anuncios, algunos de los cuales serán de interés para compañías argentinas.

Consultado por Infotechnology, el analista de IDC Waldemar Schuster explicó que el anuncio de "AWS End-of-Support Migration Program" será bien aprovechado por varias empresas. Se trata de un acuerdo con Microsoft con el que AWS garantiza la migración de aquellos sistemas que aún corren versiones viejas de Windows Server, que dejarán de tener soporte oficial en pocos meses, a servidores nuevos y compatibles.

“En todos los países latinoamericanos es común tener infraestructura vieja, llamada ‘legacy’, y se verán beneficiados por este programa. También son relevantes todas las nuevas herramientas que ofrecen soluciones de Machine Learning de forma simplificada porque no es común que en todas las empresas haya científicos de datos en sus equipos o asesores de alto nivel”, explicó.

La gran pregunta que queda en el aire es por qué hubo tantos rumores de la instalación de una región de AWS en nuestro país, con datos bastante específicos como la ciudad elegida y la inversión planeada, pero que jamás se confirmaron y que por ahora parecen lejos de volverse una realidad.

Si bien la respuesta oficial es que la empresa no opina sobre trascendidos, leyendo entre líneas se podría pensar que los cambios políticos y económicos que atravesó la Argentina en 2019 desalentaron proyecciones más optimistas.

“No comentamos rumores. A largo plazo queremos estar en todos los países y por eso constantemente hacemos evaluaciones de dónde podemos estar y dónde conviene. Con esos datos creamos listas con prioridades, que van cambiando constantemente cuando hay nueva información, basadas en las posibilidades de negocios y en los requerimientos de nuestros clientes. Entonces siempre hay estudios y análisis pero la cuestión es en qué momento estamos cuando tomamos una decisión”, puntualizó Grilanda.

Para el ejecutivo, sin embargo, la relación de la empresa con el país no cambió: “Tenemos un compromiso muy fuerte con la Argentina. En 2019 inauguramos un punto de entrega para clientes en la Argentina, lo que significa una gran inversión, y mantenemos nuestro encuentro anual que este año será en septiembre donde asisten más de 1.000 personas, organizamos workshops fuera y dentro de las compañías, además de tener un equipo de asistencia totalmente local… es un compromiso fuerte que es visible”.

Detalles

Puntualmente, y para contextualizar, hay que tener en cuenta que los trascendidos de noviembre pasado hablaban de compras de terrenos (140 hectáreas, de acuerdo al diario local La Nueva) en lo que serán desprendimientos de la zona franca Bahía Blanca – Coronel Rosales.

La llegada de Amazon fue confirmada en su momento por el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, y la inversión está estimada en US$ 800 millones. Para lograrlo, la provincia de Buenos Aires le adjudicó a la compañía creada por Jeff Bezos espacios en la mencionada zona franca, de acuerdo a lo que se publicó en el Boletín Oficial bonaerense el pasado 24 de octubre. Desde el 31 de octubre pasado corrían 360 días para comenzar a construir, ahora -más de dos meses después- quedan menos de 300. Tiempo suficiente para que los gobiernos -nacional y provincial- den las señales necesarias para que el desembarco finalmente se concrete.

Cabe recordar además que en junio de 2019, AWS anunció que instalará en el país un CloudFront Edge, un centro para dar una mejor y más segura prestación a sus clientes de la región.