Harley Quinn presenta a las "Aves de Presa" en un nuevo adelanto

Tras una larga espera finalmente se ha liberado el nuevo adelanto de las Aves de Presa (Birds of Prey) junto a Harley Quinn en un muy interesante adelanto que podría cambiar la ecuación respecto al ánimo del público sobre éste proyecto.



A menos de un mes para su estreno en todo el mundo, se ha liberado el segundo trailer de "Birds of Prey" el cual curiosamente es el que se mostró hace unas semanas en la Comic Con Experience de Brasil pero que por razones desconocidas no fue liberado al público fuera de dicho evento. De allí se habían recogido buenas impresiones y tras verlo podemos entender que tenían mucha razón.



El trailer muestra más a modo de historia cómo irá el film comenzando por Harley y el Joker habiendo terminado su relación, ella destruyendo Ace Chemicals a modo de venganza contra el Príncipe Payaso del Crimen. Luego una breve introducción de los nuevos personajes como Roman Sionis (Ewan McGregor) al cual finalmente vemos llevar su máscara como Black Mask y que luce casi exacta como en los cómics, el porqué la quieren muerta a ella, el diamante que robó Cassandra, Black Canary que traiciona a su ex jefe, Huntress matando a su amigo suyo (no se dice quién es pero no sería de extrañar que fuese Victor Zsasz), y Renee Montoya armando un caso en su contra.



Vemos mucho más de los personajes en acción, con diferentes atuendos, más de Harley en sus patines, un tono de vídeo más ordenado que el primer trailer oficial, nuevamente la Banda de los Rostros Falsos, y Dinah Lance utilizando su Canary Cry.



"Birds of Prey" estrena el próximo 7 de Febrero.

Uno por uno los personajes de Birds of Prey

Harlye Quinn

En Suicide Squad muchos críticos calificaron la participación de Margot Robbie con su papel de Harley Quinn como lo mejor de la película de DC, lo que llevó a que repita en el rol. Como en la anterior película no será una villana, y ahora que rompió su relación con el Joker, se dedicará completamente a desarrollarse como una superheroína en esta película. Al menos hasta que su “pudin” regrese.

Black Canary

Jurnee Smollett-Bell ha sido mejor conocida por sus roles en One Last Thing, Hans of Stone, The Great Debaters o Temptation: Confessions of a Marriage Counselor, se convertirá en Black Canary para la nueva película de DC Comics, personaje que ha estado en los cómics de la compañía desde 1947, siendo una de las más recurrentes y antiguas de los personajes de DC. Ella tiene el poder de gritar para generar vibraciones ultrasónicas que pueden destruir cosas, hacer daño a personas y hasta vibrar la misma Tierra.

Huntress

Mary Elizabeth Winstead interpretará a Huntress, también conocida como Helena Rosa Betinelli, que es una de las tantas portadoras de ese manto. Ha sido uno de los miembros fundadores de Birds of Prey y se comenta que tendrá una gran participación para el futuro que DC planea.

Cassandra Cain

Ella Jay Basco será Cassandra Cain, un importante personaje para Gotham ya que es la segunda Batgirl en tener su propia serie de comics independiente. Su historia es bastante trágica, ya que es criada desde pequeña para convertirse en la perfecta asesina, pero aún queda ver si en Birds of Prey se tomará en cuenta sus orígenes o será diferente.

Renee Montoya

Rosie Perez tomará el rol de Renee Montoya, una policia de Gotham City que fue ascendida por el Comisionado Gordon a detective. Originalmente se pensó como un personaje exclusivo para la serie animada de Batman, pero después dio el salto en los cómics y se volvió alguien recurrente a partir de Batman #475.

Víctor Zsasz

Christopher Messina interpretará al asesino Víctor Zsasz en Birds of Prey, es un personaje macabro, que marca la piel cada vez que mata a alguien en los comics es visto usualmente como alguien lleno de cicatrices con una mirada violenta y fría.

Black Mask

El segundo trailer calmó la ansiedad de muchos fanáticos a verlo a Ewan McGrego interpretar a uno de los villanos más populares de Gotham, y por ende, archienemigo de Batman, Black Mask. Es la primera vez que se lo ve al interprete de Obi Wan Kenobi de Star Wars en algún avance, y causó revuelo, cuando el talentoso actor se puso la "máscara negra" en el adelanto.