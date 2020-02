Analizan enviar la factura de energía por mail

A fin de agilizar el pago de la factura de energía eléctrica a todos los jujeños, desde la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones, Susepu) señalaron que están estudiando la posibilidad de enviar mensualmente las facturas a aquellos usuarios que tengan una cuenta de correo electrónico. De esta manera podrán ya sea imprimirla o pagarla a través de internet. "Estamos haciendo un relevamiento de todos los mails de los usuarios para que la gente tenga la posibilidad de utilizar este medio", sostuvo el presidente Héctor Simone, al agregar que esta modalidad ya es aplicada por bancos y compañías de teléfono.

¿Por qué llegan dos facturas?

Tras los diferentes reclamos de los usuarios por la modalidad en que vienen recibiendo la facturación de los servicios de luz y agua, el titular de la Susepu explicó que las dos facturas emitidas corresponden al consumo efectuado durante el último bimestre.

"Hace muchos años llegaba una factura bimestral, después se entregaba factura mensual pero la medición siguió siendo bimestral. Entonces se divide en dos partes y se hace una factura con la mitad de lo consumido, o sea sería un mes en promedio y otra factura con la otra mitad", dijo Simone.

Y es que esta medida además de buscar que los usuarios puedan organizarse y hacer el pago con mayor comodidad, llega con dos vencimientos distintos y dos montos casi similares para tener previsión del gasto que tiene en el mes.

"Si hubiera aumento de tarifa tendría que ser distinta la factura pero al tener el mismo valor de kilowatt, una factura será exactamente igual que la otra, podrá haber uno o dos pesos de diferencia", dijo Simone al resaltar que "se entrega las dos facturas juntas por el hecho de no entregarla todos los meses".

Recuperación del beneficio

En este contexto, Simone reiteró que aquellos usuarios que reúnen las condiciones para acceder al subsidio, deberán acercarse a las oficinas de la Susepu o en cualquier delegación de Ejesa, para recibir el listado con los requisitos y condiciones para obtener el beneficio.

No obstante aclaró que "cuando determinemos que la persona que no se reempadronó pero ahora si lo hace y está dentro del cumplimiento de los requisitos, ingresa al sistema con el beneficio, y recibirá la factura dentro de dos o tres meses, no inmediatamente", sostuvo el funcionario, para agregar que "el período en que demore en recibir la factura con el beneficio ya sea uno, dos o tres meses, se reintegrará la diferencia, no en efectivo, pero si en forma de energía", mencionó.

Acumulación del descuento

A su vez, continuó explicando que "cuando al usuario reciba la próxima factura le llegará el descuento que corresponde a la tarifa social, más la acumulación del descuento anterior, o sea que tendrá doble beneficio, como la recuperación del subsidio que no utilizó, más el que empezará a gozar del mes, siempre y cuando le corresponda", cerró.

Continúa el reempadronamiento para la tarifa social

El secretario de Energía de la Provincia, Mario Pizarro, afirmó que sigue plenamente vigente la tarifa social para el servicio eléctrico, y que el Estado jujeño continúa sosteniendo dicho beneficio que alcanza hoy a más de 35 mil usuarios empadronados y puede ampliarse con el reempadronamiento actual.

Pizarro recordó “que el Estado provincial, desde noviembre de 2018 cuando el Gobierno nacional dejó de subsidiar las tarifas, decidió sostener con fondos propios la tarifa social”, lo que representó “un gran esfuerzo de un Gobierno que tiene como objetivo trabajar por y para todos los jujeños”. En ese sentido, señaló que “Jujuy fue la única provincia que tomó esta decisión y hasta hoy sostiene el beneficio en la tarifa para los jujeños que más lo necesitan. Las familias sólo deben empadronarse”, subrayó Pizarro.

Se realizaron campañas

Durante todo 2019 el padrón de tarifa social alcanzó a 80 mil usuarios y se realizaron campañas en donde se invitó a los vecinos a reempadronarse debido a que las situaciones que son requisito para ser beneficiario deben cotejarse periódicamente. “Iniciamos 2020 con 35 mil usuarios reempadronados, lo que indica que miles de jujeños no cumplimentaron su trámite de reempadronamiento. El Gobierno no quitó el beneficio”, explicó el secretario de Energía.

Dónde reempadronarse

Las familias que no se reempadronaron y que quedaron fuera de la tarifa social, deben presentarse de inmediato a las oficinas de la Susepu o sus delegaciones en el interior, como así también en las oficinas de Ejesa, donde pueden retirar el formulario y requisitos.

“A las que les corresponda la tarifa social, se les reintegrará los importes abonados de más, y en acuerdo con Ejesa no se realizarán cortes por falta de pago, mientras se acredite el reempadronamiento”, dijo Pizarro.