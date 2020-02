Escasez de agua en sector de barrio Alto Comedero

Vecinos de Alto Comedero reclaman que viven desde hace años con constantes cortes de agua y escasa presión. Aunque esperaban que mejore la situación por las nuevas obras, la misma no cambió y estiman que parte de la responsabilidad sería por el uso que se hace en una feria y en el asentamiento cercano. Prevén seguir reclamando.

"Me vine a vivir acá en el 2014 y ya había faltante de agua. Había épocas en las que durante siete días no teníamos nada de agua, y venía el camión, nos traía agua para llenar fuentones para bañarnos. Después cambió el gobierno, estaban haciendo arreglos y el problema era el caño maestro; mejoró un poco, pero desde diciembre los tanques no se llenan, se arruinan los lavarropas", precisó Lorena Videla, del barrio Alto Comedero.

Inauguraron nueva planta potabilizadora en marzo del 2019, que anunciaba que supliría la falta de agua de las 150 Hectáreas y parte de Palpalá, ya que tiene capacidad de producción de 12 mil m3 por día. Sin embargo, para los vecinos de este sector de Alto Comedero no hubo cambios.

La vecina explicó que ya se les fundió un lavarropas porque funcionaba mal ante la falta de agua, y tuvieron que comprar otro. Sin embargo, se privan de usarlo porque continúa la escasez de agua.

"Desde diciembre tenemos muy poca presión, un hilo de agua hasta las 10 de la mañana, a la noche nos aumentan la presión, los tanques se llenan lo que pueden, hasta que a las 11 cortan el agua y hasta las 7 y 8 de la noche no tenemos agua. Pero no en todos los sectores cortan el agua", precisó. Y es que explicó que en su caso vive en la calle Undiano frente a un conocido supermercado local, y que forma parte de las viviendas del Banco Hipotecario, pero que también afecta a vecinos de la zona, entre ellos Alcira Velazco y otros, quienes padecen la misma problemática.

Por otro lado, planteó que se trata de un tema en el que se sienten en desigualdad de condiciones porque perciben que en la feria multirubro que hay al frente, no tienen medidor. Funciona tres días a la semana, miércoles, sábado y domingo, y consideró que no tienen control del agua que utilizan ni de la energía, ni municipal, porque sólo se corre a la gente que vende afuera.

Dijo que se agrava la escasez de agua cuando hay feria y de igual manera les genera problemas con la luz, que cuando baja la tensión se corta la fase en la que está su vivienda, y cuando denuncian les cortan a los feriantes pero en breve alguien les instala de nuevo el servicio.

Explicó que ya hizo al menos seis reclamos por el agua, pero generalmente le dicen que desconocen que haya cortes en el servicio y que enviarán móviles. Entonces les aseguran que quizás sea por una rotura, por la baja presión o por la época, que el asentamiento que está en el Aero Club consume el agua de las viviendas. Por ello prevé presentar una nota y buscar otra manera de hacer llegar su malestar, porque el problema lleva mucho tiempo.

Otros reclamos

Un grupo de vecinos de esas viviendas del Banco Hipotecario expresaron también su preocupación por la existencia de vehículos abandonados, acumulación de residuos y maleza a causa de la feria, lo que causa inseguridad porque esos lugares suelen ser refugios de malvivient