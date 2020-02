Tainy, Sean Paul, Mozart La Para y Cazzu se unen en "Lento ...

Tainy, el productor número uno de la música urbana, lo vuelve a hacer con "Lento", la segunda canción de su próximo EP "The Kids That Grew Up On Reggaeton: Neon Tapes". Con "Lento", Tainy logra su objetivo de evolucionar el panorama de la música latina y de hacer historia al reclutar artistas internacionales que nunca antes habían estado juntos en una canción.

El último éxito mundial de Tainy reúne a la rapera argentina Cazzu, al rapero jamaiquino Sean Paul y al rapero dominicano Mozart La Para para crear algo que rompa barreras de una manera que los fanáticos no han visto antes. "Estoy muy contento de poder juntar a estos tres grandes artistas de tres estilos bien diferentes y lograr crear este particular sonido único que es Lento", revela el galardonado productor/artista.

Cuando se le preguntó sobre cómo se sentía trabajar con este increíble grupo Cazzu dijo: “Es muy increíble para mi haber trabajado con Sean Paul siendo un artista histórico que representa tanto. Con respecto a Tainy es muy especial porque lo considero una leyenda en el género que más me gusta y un sueño conocerlo y trabajar con el. A Mozart lo conocía y me encanto conocerlo más y poder colaborar con alguien que representa tan bien a República Dominicana". Mozart La Para le hizo eco a sus sentimientos y reveló: "Un placer para mí poder ser parte de un tema que lleva Puerto Rico, Jamaica, Argentina y Republica Dominicana a lo alto".

Sean Paul agregó: "Lento es tan genial, he trabajado con Tainy antes y es un productor increíble. Trabajé en canciones anteriormente con él como "Contra La Pared" y espero poder trabajar más con él. Mozart La Para para mí es uno de los artistas más grandes de la República Dominicana porque es muy natural con su estilo y es conocido por ser un campeón del estilo libre. Estoy orgulloso de trabajar con él nuevamente, lo conocí en 2015 cuando hizo un remix de una de mis canciones. Mozart La Para me presentó a Cazzu y siento que lo que hizo en la pista fue fuego... y el resto es historia, ¡Lento al mundo! ¡Loco!".

Este cuarteto global y dinámico se puede ver en el video de "Lento", que sigue a Cazzu en una búsqueda para encontrar a Sean Paul, que representa el papel de un "don" con las respuestas que Cazzu necesita. El video que corre a lo largo de un viaje, concluye con Cazzu llegando a su destino final, ya que la pantalla se vuelve negra dejando a todos en el borde de sus asientos preguntándose qué pasará después con el dúo. También vemos a Tainy tocando en una configuración épica y Mozart La Para presentando sus versos mientras Cazzu está en su viaje. El video fue dirigido por el artista Elliott Muscat de The Garden.

Con "Lento", Tainy muestra su increíble versatilidad artística y visión al reunir a tres artistas internacionales con distintos estilos musicales. Tainy también demostró esto con "Mera", el primer sencillo de su próximo EP "The Kids That Grew Up On Reggaeton: Neon Tapes". Con "Mera", Tainy reclutó a Dalex y Álvaro Díaz para ayudarlo a llevar el calor que culminó en un éxito viral internacional que obtuvo más de 5.6 millones de vistas en Youtube dentro de sus primeras dos semanas de lanzamiento.