Para Matías Sánchez el "lobo" debe reponerse

Saber sobreponerse de las adversidades es una virtud que se consigue manteniendo la fortaleza mental y así se expresó el volante Matías Sánchez, jugador de Gimnasia, que hizo su presentación oficial en la derrota 1 a 0 ante Riestra en la "Tacita de Plata" por la 16º fecha de la Primera Nacional.

Justamente el surgido en Racing Club de Avellaneda en sus declaraciones con El Tribuno de Jujuy tras la caída en casa dijo que "estamos bien porque sentimos que fuimos un equipo protagonista donde propusimos siempre, buscamos por arriba y por abajo.Y en una desatención Riestra marcó e incluso se metieron más atrás y allí buscamos con centros por abajo, por arriba y no se pudo lograr el gol". En ese sentido aclaró que "centro buscamos al final, siempre buscamos por abajo, tal es así que en un córner que yo tiré buscamos de jugar corta para penetrar por abajo y no se dio porque ellos estuvieron bien parados. Es mérito también de ellos porque juegan y se cerraron atrás, sabíamos que iban a buscar ese planteo y no lo pudimos abrir. Ahora tenemos que pensar en Chacarita y dar vuelta de página rápidamente porque ese será un lindo partido", explicó.

El jugador de 32 años también reconoció que "tenemos que estar más atentos que nunca y el volante central, que en este caso soy yo, estar siempre con marca en ataque y eso lo logramos por eso tuvimos tanta tenencia en el campo de ellos que es lo más importante. Manejar el balón es lo más preciado para nosotros, porque sin el balón consideramos que tenemos menos chances de convertir, se dio el partido como pensábamos pero no el resultado", agregando que "no hicimos autocrítica en el vestuario, pero seguro en estos días vamos a ver el partido y una vez ahí nos daremos cuenta de los errores y los aciertos. Y a partir de eso uno va creciendo y es a lo que apostamos para este semestre".

Por último, Sánchez, quien hizo su debut en el "lobo", acotó que "los amistosos fueron tal cual se dio ahora con tenencia de pelota, lastima que no se pudo dar el resultado. Y no escuché los silbidos de la gente".