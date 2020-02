GM: esquivando fuego adversario y fuego amigo

Gerardo Morales maniobra en medio de un "tiroteo". Tiene en su espalda una mochila con el peso de problemas estructurales que por décadas no se han podido resolver, una administración pública totalmente recargada donde la burocracia y la ineficiencia crecen en forma proporcional al deterioro salarial que también se arrastra desde medio siglo, y un sector privado donde -salvo excepciones- las empresas y comercios dependen directa o indirectamente del Estado. Como peso adicional es la gigantesca deuda en moneda nacional y extranjera, que (si los planetas se alinean) podrá ser pagada cuando los bellos sueños de la energía solar, el litio, el cannabis medicinal y el turismo comiencen a ser realidad, aunque ninguno de esto ofrezca resultados inmediatos. También es una carga extra y muy pesada, el hecho de tener en la Casa Rosada un gobierno de signo contrario, en cuyos despachos, a veces el GM encuentra sonrisas tolerantes, y a veces gestos hoscos y más deseos de dificultarle el camino que de limpiarle obstáculos. En ese escenario el GM se mueve, entre actitudes comprensivas y fuego graneado. Una disquisición importante: ese fuego graneado es esperable, porque a lo largo de su gestión PRO y abonado por su carácter a veces explosivo, disparó munición gruesa que no le granjeó precisamente amigos en la vereda de enfrente. Pero otras veces, se trata de fuego amigo, inesperado, torpe, que puede hacerle más daño que el de los adversa rios.

Pruebas al canto: el gobernador bonaerense Kicillof jugó con fuego prepoteando por no pagar 250 millones de dólares (una insignificancia en contexto de la deuda argentina) hasta que abandonó el capricho y pagó, evitando que el mundo financiero aplastara al Gobierno nacional desesperado por no irritar a los acreedores y poder "reperfilar" la deuda. Dijo que pagó con fondos propios, que horas antes había negado tener. ¿Tenía la plata o subrepticiamente la Nación lo ayudó a salir del atolladero? Si la plata estaba María Eugenia Vidal tenía razón. Si lo ayudaron, Alberto Fernández se verá en la obligación de ayudar a todas las Provincias empantanadas, Jujuy entre ellas, antes de demostrar discriminación al gobernador Morales por su origen. Se están pagando los sueldos de enero. Entonces, la Nación debe haber ayudado.

Ricardo Alfonsín, cada día más lejos de la UCR, aceptó ser embajador en España. Debe comerse los sapos que le envían muchos correligionarios, espantados porque Ricardo -en realidad más que Ricardo, el ilustre apellido Alfonsín- sea voz e imagen de un gobierno que los radicales consideran antirrepublicano y modelo de corrupción, demagogia. El flamante diplomático tuvo una expresión que contrarió a muchos: "Al primero que le pregunté fue a Gerardo Morales" confesó "y él me dijo que no podía decir que no". GM interpreta que se trata de un embajador de Argentina y no del kirchnerismo, pero el gesto condescendiente lo dejó en offside con grandes porciones de su propio partido. Justo cuando más lo necesita por aquello del "tiroteo" de la interna.

Otra feroz interna que asoma entre cristinistas y el albertismo en formación y también pone a Jujuy y al GM en el centro de la escena. Se trata de las sentencias y preventivas en curso que mantienen presa a la jefa tupaquera Milagro Amalia Ángela Sala de Noro. El Presidente descartó la condición de presa política y habló de detenciones arbitrarias. Pero las fuertes voces de Wado de Pedro y Eli Gómez Alcorta, Nora Cortiñas y Julio de Vido, lo cruzaron afirmando que es una presa política. Si De Pedro y Gómez Alcorta (ambos ministros suyos) lo dicen, se supone que hablan por la voz de la vicepresidente CEFK, cuyos pensamientos son dogmas que los K acatan y militan con fervor. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el canciller Felipe Solá apoyaron al Presidente, pero jamás lograrán inclinar el fiel de la balanza hacia su posición. El GM no podía permanecer en silencio y repitió versículos de su catecismo de paz en Jujuy: "Milagro Sala debería estar en una cárcel común porque es una ladrona". Y aclaró frente a versiones que aseguraban que el Presidente no vendría a Jujuy hasta que la dirigente social esté libre: "A mí Alberto no me pidió nada". Sin embargo, trascendió también que tuvieron un áspero diálogo cuando Alberto le dijo que si viene a Jujuy, no podrá dejar de visitar a la señora Sala en su prisión domiciliaria. "No me podés hacer esto" habría respondido el GM, con razón, porque de ocurrir ese hecho, el revuelo político y social lo dejaría de espaldas al futuro. La figura de Milagro Sala, tan usada por ambos lados de la grieta, recobró un protagonismo estruendoso que queriendo o sin querer, promovieron desde ambos bandos del "tiroteo".

El GM quedará nuevamente en medio de las balas. Aprobar la ley de "Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública en moneda extranjera" fue un trámite. Diputados y senadores jujeños integraron la unanimidad para crear bajo ese nombre estrafalario un instrumento legal para que el Presidente renegocie la deuda. Pero ahora vuelve el "tiroteo" al Congreso: Alberto enviará un proyecto de ley para despenalizar el aborto, sectores del kirchnerismo exigen legalizarlo. El Papa recibió la noticia con estupor y dolor apenas horas después de una reunión en la que a pedido del Presidente prometió ayudarlo con la deuda y exhortó a los acreedores a no cobrarla bajo el hambre de la gente. Ratificó la condena al aborto y la Iglesia argentina convocó a una misa para acompañar el ruego de Francisco. ¿Cómo pedirá el GM que voten diputados y senadores radicales, cuando se sabe que hay entre ellos, posiciones encontradas?

El fuego amigo también acosa al GM. Persisten los ecos del "caso Baca". El presidente del STJ pidió licencia para defenderse del juicio político ya iniciado. Declarar que se sintió "emboscado" y sorprendido en su buena fe, no lo exime de haber puesto al Gobierno en una posición incómoda. Le destruyó -justo aho ra- el argumento de la independencia de la Justicia jujeña. Los radicales habilitaron el juicio en la Legislatura, pero quedan dudas acerca de su estrategia. Algunos consideran que podrían dilatar el trámite hasta que sepultado por otras noticias, vaya perdiendo interés y finalmente se pueda "salvar" al inculpado. Otros estiman que ya no podrá haber demoras ni posibilidad de recomponer el cristal roto de la majestad de la Justicia, como el propio presidente del PJ Rubén Rivarola, que levantó las banderas del juicio político pero insistió en que sólo la renuncia del titular del STJ traería algo de sosiego al Gobierno. Son los que estiman que el GM debería aprovechar la oportunidad que la oposición le da de contribuir a recuperar la credibilidad en el Poder Judicial y soltar definitivamente la mano del juez y exlegislador radical. Esta semana -hoy mismo- se verán avances.

Otro si digo: sorpresivamente el GM designó en la Oficina Anticorrupción a su asesora y exprocuradora de la Provincia, Josefa Herrera, que reemplaza a Joaquín Millón (a quien aún no se designó espacio en el habitual trámite de enroques). La titularidad de la OA, que algunos -con cierta ingenuidad- imaginaron reservado a la oposición, ya que su función principal es garantizar la transparencia dentro de la Administración, recayó en una militante de extensa y virtuosa trayectoria radical. Tanto es así que al ser consultada por la prensa respondió que en su tarea, "voy a tener independencia, porque son las instrucciones del señor Gobernador". Menos mal, no era imaginable que el GM diera otras instrucciones. A veces, como es lógico, Gerardo Morales debe esquivar los disparos del fuego adversario, pero tanto o más peligrosos, son los que provienen del "fuego amigo", que el gobernador, durante cuatro años, eligió ignorar o disimular.