ETJ110220-010N01-"No mirarlos desde la lástima, sino desde su potencial"

"La discapacidad es transversal, atraviesa todos los sectores, nadie está exento a ella. Desde la niñez, juventud, adultez y en los adultos mayores puede estar presente o no, es importante cambiar el paradigma de la mirada de la discapacidad y no hacerlo como algo limitado o que le falta algo a esa persona", explicó Mariana Ortíz, kinesióloga y directora de un centro de rehabilitación interdisciplinario abocado a la atención de las personas con discapacidad, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido señaló que "hay que mirarla como una forma distinta de hacer las cosas, es la diversidad porque todos somos diversos y la discapacidad se trata de potenciar la individualidad de cada ser humano. Nosotros nos enfocamos en eso y trabajamos para potencial su desarrollo humano y para que sus potencialidades puedan florecer al igual que sus capacidades. Por eso es fundamental empezar a cambiar el foco de la discapacidad cuando hablamos de inclusión".

Comentó que uno de los principales objetivos del centro de rehabilitación que dirige es luchar por la inclusión de los niños con discapacidad en las escuelas comunes y eso está relacionado a la apertura de la escuela, de los padres de los demás chicos, de la sociedad en general, de los docentes que estén formados y de un acompañamiento de un equipo que respalde su inclusión.

Asimismo indicó que "en este tema entran muchos factores a jugar, sobre todo la sociedad que tenemos que empezar a cambiar la mirada y ser muchos más abiertos para aceptar la diversidad. No hay que mirar a las personas con discapacidad desde la lástima, sino desde su potencial, desde sus capacidades, desde su individualidad y empezar a empoderar eso. Porque toda persona con discapacidad por más severa que sea la discapacidad tiene muchas cosas para entregar, por algo está en este mundo y por algo llegó acá".

La discapacidad "nos viene a enseñar muchas cosas, yo siempre digo que tengo la gran ventaja de trabajar con personas con discapacidad, en especial con niños que me invitan y me llevan a ver la vida desde otra perspectiva. Mirarla desde otro lugar, eso es muy valioso porque cuando uno no tiene la discapacidad quizás no valoras cuestiones básicas como levantarnos, cepillarnos los dientes o cambiarnos, salir al trabajo, entonces cuando trabajamos con ellos miramos y valoramos ciertas cuestiones que antes no le dábamos valor", dijo.

Importancia de la recreación

Resaltó que la recreación es fundamental pero hay pocos espacios recreativos que estén adaptados para las personas con discapacidad motora. Por ejemplo una persona en silla de ruedas no puede acceder a todos lados ni a todos los deportes que están en condiciones de realizar porque no hay muchas oportunidades para que los practiquen.

Al respecto sostuvo que "eso depende mucho del tipo de discapacidad, nosotros desde el consultorio estamos trabajando arduamente en un proyecto para incluir a los clubes en esta lucha. Queremos que haya formación en las escuelas deportivas y puedan incluir a los niños con discapacidad, ese es nuestro objetivo como centro de rehabilitación".

Por último remarcó que "hay que dejar de ver a la discapacidad como algo negativo o como una barrera, sino como una forma distinta de ver las cosas porque todos tenemos nuestras limitaciones, unos más que otros, pero esto se trata de eso, de la diversidad".

El rol de los padres para una mejor contención



MARIANA ORTÍZ/ DESTACÓ QUE HAY QUE CAMBIAR LA MIRADA QUE SE TIENE CON RESPECTO A LA DISCAPACIDAD.

Mariana Ortíz también indicó que cuando los padres se enteran que su hijo tiene una discapacidad deben pasar por un proceso que inicia con el diagnóstico que muchas veces es durante el nacimiento.

Al respecto aseguró que “este proceso deben llevarlo bien y tiene que ser muy respetuoso por parte de ellos, de la familia, del entorno y del equipo profesional que aborda el caso de ese pequeño, porque pasan por distintas etapas. Algunos lo aceptan desde el principio pero a otros les cuesta mucho más y luego se van acostumbrando. Todos tienen que acompañar ese proceso, por eso desde nuestro equipo interdisciplinario donde trabajamos con la discapacidad siempre está el psicólogo que acompaña a los padres durante todo ese momento y les brindamos la contención que ellos necesitaban. Nuestro equipo está formado por los profesionales que atienden a los niños y también por los padres, porque sin ellos no podríamos tener un tratamiento óptimo”.

“Ellos deben hacer el seguimiento, acompañarlos a las terapias, hacer lo que corresponde en sus casas y todo eso lleva a que ellos procesen el diagnóstico de una forma distinta. Antes los padres ocultaban la discapacidad de sus hijos, los excluían en la sociedad pero ahora eso cambió y son muy pocos los que hacen eso”, dijo.

Asimismo sostuvo que “tengo la suerte de viajar por todo el interior y evaluar a chicos, ahí se ven en las zonas más carenciadas que ellos están aislados y excluidos. La idea es que sean partícipes activos en la sociedad pero para eso necesitamos vivir en un lugar más inclusivo mediante rampas, la parte edilicia, evitar las barreras arquitectónicas, desde la mentalidad porque a la gente le cuesta mucho aceptar la inclusión, avanzamos en eso pero todavía se ve la resistencia de ciertos sectores de la sociedad. La familia es la que tiene que estar fuerte ante esto y luchar porque se cumplan los derechos de ese niño, la inclusión debe ser plena dentro de una sociedad abierta y participativa”.

Trámite del CUD

El certificado único de discapacidad es un certificado que tiene validez nacional y permite a los usuarios acceder a derechos del acceso a pase libre, a una cobertura de cien por ciento de la obra social, los niños pueden cobrar un salario, los eximen de impuestos, etc. Es gratuito y se realiza en el Ministerio de Salud mediante una junta que los evalúa. “En base a esa evaluación se determina si le corresponde este certificado”, finalizó Ortíz.