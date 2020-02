Comenzaron ayer las ambientaciones en la Unju

Tres facultades de la Universidad Nacional de Jujuy dieron inicio ayer a sus ciclos de ambientación y nivelación para aquellos estudiantes ingresantes que eligieron su oferta académica. Se trata de las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias Agrarias. Las tres ya tenían previsto, por sus propios calendarios iniciar en la víspera esa instancia.

En cada una de ellas hubo un acto de presentación por parte de quienes son su máxima autoridad. Por Humanidades, el decano César Arrueta saludó a los ingresantes que se hicieron presentes en el aula magna y el decano Gustavo Lores, por su parte, recorrió las aulas seleccionadas para el dictado de la nivelación saludando a los estudiantes que eligieron la Facultad de Ingeniería.

Cabe mencionar que esas casas de altos estudios son las más elegidas por el estudiantado jujeño que se queda en la provincia para tener una carrera superior cuando sale de la secundaria y también por aquellas personas que buscan una salida laboral acorde a lo que buscan.

Durante el acto de apertura, el decano Arrueta mencionó que "para nosotros es un enorme placer que ustedes estén acá y que hayan decidido venir a nuestra Facultad. Estas Jornadas no se trata sólo de actividades áulicas de su carrera sino también de poder conocer la vida universitaria. Somos una Facultad con una amplia oferta académica, somos una Facultad con muchas ganas de preguntarnos cosas y de hacer cosas", dijo.

En la oportunidad, también participaron otras autoridades de la Facultad para darles la bienvenida y desearle buena cursada a quienes la eligieron para seguir estudiando.

Ciencias Agrarias

Tanto en las sedes de los Valles, Quebrada, en San Pedro como en capital, también arrancaron los cursos de nivelación para los estudiantes que eligieron estudiar en Ciencias Agrarias. El dato a destacar es que aún las preinscripciones para los que quieran estudiar sigue abierta hasta el jueves 20 de este mes.

Ingeniería

Los alumnos que empezaron el curso de nivelación en la Facultad de Ingeniería debieron concurrir desde las 8 de la mañana a la comisión que les tocó respecto a las primeras letras de sus apellidos. Estuvieron distribuidos en turno mañana y tarde. En Ledesma, San Pedro y Perico también se dicta este curso. En todas las sedes, la duración de la instancia es de tres horas.

La jornada en cada aula que estaba destinada al dictado de clases, comenzó con una presentación de los profesores que están a cargo de la preparación. Posteriormente se dio inicio al desarrollo del tema que tiene como primera revisión y práctica, conjunto de números.

Algunos docentes desarrollaron el primer trabajo práctico con la participación de los estudiantes y otros decidieron explicarlo mientras lo realizaban. Hay que destacar que los alumnos se considerarán activos plenos en el caso de tener el 70 % de la asistencia a este curso, más la aprobación del mismo. En el caso de no rendir bien el mismo, pero tienen el porcentaje de asistencia, se les brinda asesoría, sin cursada de materias, en el primer cuatrimestre.

BRISA MURILLO

Escogí y me inscribí en la Facultad de Ingeniería porque tiene materias que me pueden servir para el futuro. Escogí la carrera de Licenciatura en Tecnología de los Alimentos. Hasta ahora veo que puedo tener una buena cursada y más por el curso de nivelación, lo vi bueno, fue el primer día y me pareció que estaba muy bueno, me gustó.

AGUSTÍN MURILLO

Me inscribí en Ingeniería porque me gustan mucho las materias que tiene y cómo te emplean cuando te recibís. Escogí la carrera de Ingeniería en Informática. Dicen que es muy difícil, pero mis expectativas son buenas, me gusta mucho la computación, la programación, todo lo que tiene que ver con computadoras. Me gustan las materias que son más prácticas que teóricas.



MAITE MORA

Elegí esta Facultad porque yo estudié en la Escuela de Educación Técnica de Maimará y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo técnico. Me inscribí en Ingeniería Industrial. Desde mi punto de vista, yo creo que particularmente, ojalá sea estudiante pleno de esta institución, pero veo que los chicos se complican mucho porque no tienen buena base.

MAXIMILIANO TOCONÁS

Escogí la Facultad de Ingeniería porque le veo buenas carreras, y porque a mí, personalmente, me gusta la matemática, la física y la química, por eso vine aquí. La carrera de Técnica Universitaria en Perforaciones es la que escogí. La expectativa que tengo por esa carrera es conseguir trabajo y desempeñarme en eso porque es algo que me gusta.