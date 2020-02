Hongos: peligros en la manipulación y consumo

Ante la pasada aparición de un nuevo caso de intoxicación por ingesta de hongos no comestibles, el Servicio de Toxicología del Hospital Universitario Austral recuerda la importancia de no manipular estas especies sin conocimiento ni recolectar o ingerir hongos silvestres.

Existe gran variedad de hongos que se clasifican, principalmente, en comestibles y no comestibles. Además, se diferencian según los síndromes bajo los que se presentan: alucinógenos, latencia corta y latencia larga, es decir que los síntomas comienzan después de las 6 horas.

La doctora Verónica Torres, jefa del Servicio de Toxicología y médica del área de Emergencias del Hospital Universitario Austral, explicó que "si bien es posible establecer características que diferencien a los hongos entre sí, la identificación requiere un análisis y datos específicos muchas veces, por eso no se recomienda la manipulación de estas especies sin pleno conocimiento".

Las toxiinfecciones alimentarias son intoxicaciones debido a la ingesta de algún tipo de comida que ocurre cuando la sustancia ingerida es tóxica o porque presenta un organismo vivo que produce una toxina. Es decir, se produce un cuadro de infección e intoxicación conjunto.

La doctora Torres detalló que "en la Argentina tenemos los hongos como la amanita phalloides que son mortales y fácilmente confundibles con los hongos comestibles, aquellos denominados ‘de sombrero’. Son de latencia larga y comienzan con un cuadro de diarrea profundo, una fase de cierta mejoría y luego una invasión visceral que hace falla hepática".

¿Cómo actuar?

Es importante volver a recordar que no se deben ingerir hongos que fueron recolectados de manera personal.

Si igualmente se produce la ingesta y posteriormente se presenta un cuadro de gastroenteritis, se debe acudir a la consulta médica de forma urgente. Los síntomas son: diarrea, vómitos, mareos y/u obnubilación. Se debe especificar qué se comió y, de ser posible, acudir a la guardia con la especie ingerida para su análisis.

"Si bien los hongos son parte de nuestro ecosistema y son importantes, en caso de que alguien tenga estas especies en sus casas debe cubrirse bien las manos y desecharlos si hay niños o posibilidad de que alguien los ingiera. La intoxicación ocurre por ingesta, pero se deben tener todas las precauciones necesarias, sobre todo pensando en los niños o los animales que pueden llegar a tener contacto directo", expresó la especialista.

No hay reglas. No hay un patrón para distinguir un hongo tóxico de uno comestible. Hay que conocer a cada uno por sus particularidades. Ante la duda, no los consuma.

Algunas reglas falsas son que al cortar el hongo si se pone verde o azul, es venenoso, también que los colores vistosos son peligrosos y que si debajo del sombrero tiene laminillas es tóxico, también es falso que si tiene anillo es tóxico.