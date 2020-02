Educación Sexual Integral para prevenir abusos y otros flagelos

La Educación Sexual Integral (ESI) es obligatoria en todo el territorio nacional desde el año 2006 y funciona como un mecanismo de protección para la niñez y adolescencia ante situaciones de abusos sexuales, violencia de género y otras problemáticas que padece la sociedad.

Esta ley (26.150) reconoce el derecho a la educación sexual integral de todas las personas, desde el nivel inicial hasta el superior, en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todo el país.

Al respecto, Valeria Arroyo, profesora en Ciencias de la Educación y asesora pedagógica en el Bachillerato Nº 2, mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "el articulo uno de la ley establece que todos los establecimientos tienen que brindar este contenido en todos los alumnos. Así como reciben lengua y matemáticas, como espacios curriculares específicos, la ESI debe aplicarse como un eje transversal que atraviese esos contenidos específicos. Incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, éticos y religiosos inclusive".

En la enseñanza y aplicación de estos contenidos se hace hincapié en romper con estereotipos de género que rigen en la sociedad como de que el hombre bueno para las matemáticas y la mujeres para el arte porque no son inteligentes, y también promueve acciones contra la discriminación.

Mediante los lineamientos curriculares de la ley, el docente encuadra la enseñanza a través de un contenido científico y confiable desde un enfoques de derechos. Estos cuadernillos se fueron actualizando en base a leyes paralelas que fueron surgiendo en el país y poseen contenidos sobre el material para saber qué dar y cómo darlo.

Saberes para cada nivel

En relación a los saberes que se aplica en los niños de nivel inicial sostuvo que "se les enseña el vocabulario correcto para reconocer los órganos genitales, y esa fue una de las grandes resistencias cuando se capacitó a los docentes porque a ellos les costó nombrar pene o vagina porque normalmente se les dice un lenguaje infantilizado y no científico". La ley considera que los niños y niñas a temprana edad sepan nombrar sus partes íntimas para prevenir abusos sexuales porque el abusador utiliza lenguajes disfrazados o a través del juego para concretar la violación. "Entonces dice la ley que se debe enseñar el cuidado de la intimidad propia y la de otros para que sepan quién es la persona responsable de lavar sus partes íntimas, de quién puede entrar a su habitación, sobre cuáles son las caricias correctas, que aprendan a decir no cuando le incomoda algo y sepa pedir ayuda. Que active herramientas de protección y no guarden secretos que dañen", dijo.

En el nivel primario la ESI dictamina que se tienen que instruir aprendizajes sobre situaciones de vulneración de derechos, vinculadas al abuso sexual, violencia de género, el grooming y trata de personas. También hace hincapié en la intimidad y su cuidado, en no exponer su cuerpo e intimidad inadecuadamente en internet por ejemplo.

Con respecto al secundario se enseñan saberes sobre situaciones de vulneración de derechos vinculados a la discriminación, violencia, acoso, maltrato, explotación sexual y a la trata de personas, "en esa edad es común que inicien situaciones sexuales o de noviazgo y se hace hincapié en que eso sea sano y consentido. También se habla de los mitos, sobre cuestiones de género y desigualdades que existen entre la mujer y el hombre", comentó.

Enseña sobre violencia de género

En todos los niveles educativos la ley de Educación Sexual Integral establece enseñanzas preventivas para los niños, niñas y adolescentes en relación a la violencia de género.

En el inicial se hace hincapié en igualar las oportunidades en los juegos para los chicos y las chicas sin hacer diferenciaciones evitando estereotipos de género para que de pequeños entiendan que no hay tareas asignadas a determinado sexo. Por ejemplo, que las nenas jueguen al fútbol o que los varones realicen juegos vinculados a la cocina o limpieza y "eso tiene que ver con el lugar que hizo la sociedad para las mujeres que estamos reservadas para la reproducción y el cuidado, y el varón para proveer y ser sostén económico del hogar habitando en el mundo público, mientras que las mujeres en el privado", señaló Valeria Arroyo.

En ese sentido indicó que "sería muy interesante que los niños entiendan que no son tareas de varón o mujer, sino que las tareas del hogar por ejemplo son responsabilidad de todos".

En el nivel primario se continúa insistiendo en esto, "por ejemplo en educación física no debería un profesor organizar fútbol para varones y vóley para mujeres. Todos deben poder jugar y ejercer las mismas actividades y que eso no origine situaciones de discriminación. Que se les diga a las mujeres "machonas" o a los varones "mariquitas" porque le gustan las manualidades por ejemplo. Si tenemos situaciones de violencia de género es porque al varón se lo obligó a mostrarse agresivo y fuerte, y es el que violenta y mata", aseguró.

Explicó que en el nivel secundario se habla sobre la pareja, el amor, el cuidado mutuo en una relación afectiva, mirar la violencia de género en el noviazgo, se trabaja en las relaciones de pareja.