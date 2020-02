Escracharon a un remisero por cobrar tarifa 2 y maltratar a pasajeros

Un chófer de taxi de radio llamada fue “escrachado” en redes sociales denunciado de no querer trasladar en su auto a personas en silla de rueda.

Por lo que se puede observar en los comentarios de las redes sociales, este chófer tiene por costumbre cobrar tarifa 2 durante todo el día y lo que es peor aún maltrata a los pasajeros.

El trabajador del volante fue identificado con R.A

El Tribuno de Jujuy, tuvo acceso a un chat de taxistas en el que el hijo del chófer realiza el siguiente comentario:

“Yo soy hijo de esta persona lamentablemente y durante casi toda mi vida recibí violencia de parte de él de todos los aspectos posibles ya sean psicológicos a físicos ,como también mi madre y mi hermana recibió violencia de parte de él

Y todos los comentarios son verdad cada uno de ellos que trata mal a la gente ,a los ancianos,a las personas que van con muchas bolsas o carga en su defecto ,así es tal cual como lo describen,un golpeador ,maltratador,estafador ,vividor ,ladrón como también maltrata los animales yo soy el principal testigo de todo ya que conviví con él 18 años de mi vida

Y otro dato mi mamá,mi hermana y yo hicimos denuncia hacia él y la justicia no hace nada y nos sigue persiguiendo y atormentando por todos lados y la justicia no hace nada al respecto con decirles que yo me escapé hace como un año de su casa por la violencia y maltrato que recibía.”

Este chófer tiene denuncias policiales en su contra, pero la Justicia aún no toma cartas en el asunto.