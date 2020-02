Vecinos cortaron la colectora de ruta 66 por la falta de agua

Vecinos del barrio San José de Palpalá cortaron la colectora de la ruta nacional 66, en protesta por la falta de agua en ese sector, entre otros reclamos, según dijeron junto al presidente del centro vecinal Mariano Cardozo.

De la Vía indicó que los picos de turbiedad en el agua que se vieron ahora no se daban desde el 2014, lo que complicó la potabilización.

"La situación se ha tornado desesperante, nadie se acercó a preguntarnos qué pasa. El camión que envía la municipalidad hizo dos cuadras y se quedó sin agua por la cantidad de personas que somos", dijo Cardozo.

Fabiana Calderón, vecina del barrio, también comentó que "ya son cuatro días que estamos sin agua y nos dicen que hasta el lunes estaremos así. Nadie aclara nada. No hay un protocolo. No damos abasto con los baldes. Se acaba el agua mineral", dijo.

"Mandaron un camión pero no tienen un cronograma y no sabemos nada con el centro vecinal. Es un caos. Somos muchas familias que necesitan agua para el consumo, para cocinar y para higiene", agregó.

"Juntamos agua y pedimos que nos traigan botellas de agua de otros barrios, pero sale con barro", señaló Calderón.

Por su parte, otros vecinos dijeron que Agua Potable "es una empresa estatal, queremos un protocolo de acción. Tenemos un centro vecinal al que le dan la espalda. Las boletas de luz y agua están unificadas y sostenemos con nuestro bolsillo las falencias de los funcionarios. Son varios años que pasa lo mismo. Queremos que nos respeten", apuntaron indignados.

"Estamos muy consternados. No se dio respuesta al presidente del centro vecinal, se siente un abandono, solicitamos seguridad y desmalezamiento", indicaron ente otros reclamos.

"Queremos luz, los focos se rompen por los malvivientes que se los llevan. Hay embarazadas de alto riesgo, compramos bidones y no damos abasto. Estoy pagando como 2.500 pesos y hace cuatro días que no tengo el agua", dijo por su parte Patricia Montero, de las 100 Viviendas. "Vivimos pasando el barrio de la Tupac, estamos olvidados y nos cobran como residencial, no tenemos colectivo para ir a la capital. Hace siete años que vivimos allí y no tenemos el colectivo, tenemos que pasar baldíos para llegar, hay robos, estamos cansados", dijo la vecina.

"Una semana sin agua, queremos vivir dignamente, tuve que mandar a mis hijas con la bebé a la casa de mi papá, me enfermé de los riñones por no querer ir a un descampado. Hoy falté a mi trabajo. No sabíamos que el camión llegaría al barrio de nosotros, en mi sector son 100 familias", añadió.

Los vecinos que cortaron la colectora solicitaron que la empresa de Agua Potable baje las tarifas y que descuente los días que no hubo provisión del líquido elemento.

Mauricio de la Vía, jefe de la unidad operativa 5 de Palpalá de Agua Potable, dijo que "es entendible el reclamo, no solo por el agua para beber sino también la higiene. Vine para explicarles a los vecinos qué es lo que pasa, darles una fecha tentativa para que se solucione el problema y por supuesto intentar que cesen los cortes".

"A raíz de estos problemas y viendo cómo estábamos, intentaron darnos una mano desde San Salvador de Jujuy, con la mala suerte de que con el golpe de presión por el agua que nos envían, se rompió el acueducto. Este acueducto viene desde Gendarmería. Anoche (por el miércoles) empezó a levantar el nivel de cisterna y siendo más de las 12 de la noche se cortó el caudal que estaba viniendo", precisó.

De la Vía también dijo que se estaba trabajando en la colectora del lado de Río Blanco, a unos 500 metros de la rotonda, para solucionar la rotura del acueducto, que se esperaba solucionar en horas y así se normalice el servicio de provisión.

Finalmente, explicó que el corte también se debió al corte en el canal de ingreso a la planta Snopek, por lo cual una cuadrilla de la empresa trabajaba para restablecer la provisión de agua a la potabilizadora.

Asistencia con camiones cisternas

Debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días y la crecida de los ríos en toda la provincia, el servicio de Agua Potable se vio suspendido en varios sectores de la ciudad de Palpalá.

Tal es el caso de los barrios San José, La Merced y Antártida Argentina, entre otros, donde en un trabajo coordinado intervino la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Palpalá proveyendo el líquido elemento a través de camiones cisternas. En ese sentido, el secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio siderúrgico, Elvio Tolaba, dijo al respecto que “es de público conocimiento que a raíz de las crecidas de los ríos la planta potabilizadora no está pudiendo terminar de hacer el tratamiento correspondiente del agua, motivo por el cual, lamentablemente el agua no está llegando a los barrios San José, La Merced y Antártida Argentina”, apuntó.



Cobertura en los barrios

Asimismo, el funcionario sostuvo que “se realizó el apoyo a la empresa Agua Potable con el camión aguatero de la Municipalidad, si bien Agua Potable está haciendo la provisión con sus propios equipos. Hoy (por ayer) coordinamos con Mauricio de la Vía, referente de la empresa, para hacer un aporte con tres vehículos del municipio. El primero se ubicó en el CIC del barrio San José, en tanto que el segundo en el SUM de La Merced, y el tercero en el barrio Antártida Argentina”. Por último, Tolaba destacó que “la idea es coordinar trabajos con Agua Potable, colaborar en la medida que esté a nuestro alcance, y estar prestos a lo que necesiten los vecinos”, concluyó.

Un tercio de la normal producción

Agua Potable informó a los sectores afectados en Palpalá y Alto Comedero que las fuertes precipitaciones elevan exponencialmente los niveles de turbiedad, generando que el proceso de potabilización la planta se vea reducido a un tercio de su normal producción. De manera paralela personal operativo trabaja inspeccionando conductos y redes donde se pudo verificar la rotura de un acueducto entre San Salvador de Jujuy y Palpalá. Dicha estructura hídrica fue dañada debido a que las intensas lluvias produjeron un desmoronamiento de suelo, dañando el acueducto. Al mismo tiempo 10 unidades de transporte proveen sistemáticamente el líquido elemento en los sectores afectados. Por último, solicitó a hacer un uso racional del servicio de agua hasta que se normalice.