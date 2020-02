Necesitan colaboración para terminar la capilla

Hace 10 años que los vecinos luchan para culminar la construcción de la capilla de la comunidad indígena de Chalala que albergará a la imagen de la patrona, la Virgen de Luján, y por supuesto será el sitio donde se celebrarán las misas de la feligresía del lugar.

Chalala es un pequeño poblado donde viven alrededor de 85 familias, está ubicado a 3 kilómetros de Purmamarca, siguiendo por la ruta nacional Nº 52. La comunidad se conformó en el año 2003 y celebran su aniversario cada 16 de octubre.

El sueño de contar con una capilla comenzó en el año 2010, hace casi 10 años luchan para poder culminar con este anhelo. Comenzaron, como todos los proyectos que llevaron a cabo, de manera comunitaria y con el esfuerzo de los vecinos.

Ellos mismos son quienes la construyen, colocaron la piedra basal y con el tiempo y poco a poco fueron levantando las paredes. Con el paso de los años fueron recibiendo ayuda del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, quienes donaron algunos materiales hasta el año pasado, prometiendo que este año entregarían el material faltante para poder culminar.

La mano de obra siempre estuvo a cargo de la comunidad y hoy falta muy poco para poder terminar el templo, ya se encuentra techado, pero falta el piso, el revoque de las paredes, puertas y ventanas, y los detalles interiores.

Por eso apelan a la solidaridad de quienes quieran colaborar, ya sea instituciones, vecinos, empresas, que deseen donar bolsas de cemento, cal, pintura, dinero o cualquier otro aporte que "será bienvenido".

Mónica Mamaní, comunera de Chalala, nos contó que "en todo este tiempo hicimos rifas, bingos, para poder recaudar fondos. Ahora estamos vendiendo empanadas todos los domingos en la capilla Santa Rosa de Lima de Purmamarca para seguir juntando el dinero que nos falta para poder terminar".

"También nos faltan los materiales para las instalaciones eléctricas, hace dos semanas nos visitaron desde el Ministerio de Infraestructura y nos dijeron que nos van a traer material pronto, pero precisamos de la ayuda de todos los que nos quieran colaborar, vamos a estar muy agradecidos".

Piden obras para la gente

Por otro lado, la comunera, quien fue electa por asamblea en abril del año pasado, comentó que "también tenemos como comunidad otras necesidades que nos preocupan como obras de defensa, ya que en esta época de lluvia nos sentimos desprotegidos. Pedimos una máquina y vino una chiquita pero necesitamos una grande que pueda encauzar bien el río y ampliar las defensas".

La comunidad no cuenta con un buen servicio de telefonía celular, para poder comunicarse deben salir hacia la entrada del pueblo, ya que no hay cobertura en la zona, lo que trajo aparejado algunos problemas ante algunas emergencias de salud.

"En materia de salud, antes teníamos días de atención de profesionales de la salud en el CIC, pero dejaron de venir, no contamos ahora con este servicio. En cuanto al agua potable a veces se nos corta el servicio porque las cañerías están deterioradas y por ahí las reparan pero creemos que se debe cambiarlas".

Inseguridad

Mamaní señaló que en la madrugada del jueves un hombre ingresó al salón comunitario forzando la ventana. Ante los ruidos los vecinos llamaron a la seccional 57º, los efectivos se hicieron presentes encontrando al sujeto adentro de las instalaciones, posteriormente lo trasladaron hacia la comisaría donde quedó alojado. "Pedimos que este tipo de casos no quede sin averiguar los antecedentes de esta persona, no es del lugar, es de Buenos Aires, no sabemos las intenciones que tenía, gracias a Dios se pudo llegar a tiempo y no pasó nada pero pedimos que se averigüe a esta persona para que no vuelva a suceder ni en Chalala ni en Purmamarca".

Organización

Desde que se conformó la comunidad se encuentran organizados por áreas: Planeamiento que se dedica a los proyectos, obras de infraestructura y que se respeten las construcciones de acuerdo a las líneas arquitectónicas del lugar, Área Social, Deportes, Niñez y Juventud, Adultos Mayores y Área de Recursos Naturales, que se encarga de temas como reforestación.