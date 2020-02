Barrios palpaleños continúan sin el servicio de agua potable

Barrios de la ciudad de Palpalá continúan sin el servicio de Agua Potable. Desde la empresa estatal informaron que aún no se alcanzó la presión suficiente para regularizar el servicio, que estiman funcionara de manera normal por la tarde.

De igual manera desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la comuna siderúrgica se mantiene la colaboración los camiones cisterna que actualmente se encuentran destinados en la zona del barrio San José, al final cerca de 10 hectáreas, y otro para también el final del barrio Las Tipas

En cuanto al relevamiento del Comité de Emergencia Municipal (COEM) presidido por el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola y coordinado por Fabián Rodríguez, presidente del Concejo Deliberante, no hubo mayores inconvenientes por las intensas lluvias de anoche. Lo que sí se registraron fueron caídas de árboles y postes en diferentes sectores de la ciudad que por suerte no causaron daños mayores. En tanto que los cursos de agua estuvieron al límite de desbordar, pero no llegaron a ese punto, tal es así que hoy hasta la madruga se continuó trabajando con las máquinas en El Pongo. Igualmente durante ayer a la tarde y desde tempranas horas de la jornada se continúa trabajando en la limpieza del canal que está en le barrio Constitución. Durante el día se continuará informando y actualizando las asistencias en los diferentes sectores de Palpalá.