Crítico estado de salud de Sergio Denis

Actualmente internado en el ALCLA, el centro de rehabilitación ubicado en Nuñez, Sergio Denis sigue luchando por su vida luego de hace casi un año caer en la fosa de la orquesta de casi tres metros de profundida del teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán. Los días pasan y aunque el músico abre los ojos, no presenta mejorías. Y aunque durante mucho tiempo nadie de su familia había salido a hablar del estado de salud de él, en esta oportunidad fue su hermano, Carlos Hoffmann quien dio tristes detalles de cómo está.

En diálogo con el diario Clarín, el hermano mayor contó: "Es lo mismo de todos los meses. Sergio no salió del estado que tiene desde que sucedió el accidente. No hay nada nuevo. Abre los ojos y nada más. No está conectado con la realidad y nadie sabe qué pasa dentro de su cerebro".

Además agregó que los médicos hacen todo lo que está a su alcance: "Los profesionales hacen lo que pueden para mantener sus músculos en funcionamiento mediante diversos ejercicios. Y finalmente fue categórico: "No hay ninguna conexión de su cerebro con el mundo".

