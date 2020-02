Familias denunciaron que fueron estafadas por inmobiliara

Compraron lotes que no les entregaron, algunos estarían embargados y otros son montes sin ningún servicio.

Dolor y desesperación de cientos de familias tras haber sido estafadas por la inmobiliaria "Horizonte Multinivel". El responsable de la firma, Julio Aldecoa, estaría desaparecido hace tres meses.

Pasan los meses y más familias se van dando cuenta que el sueño de tener un terrero para construir una casa propia va desapareciendo, ya que todo indica que fueron víctimas de una estafa millonaria y que el responsable, Julio Aldecoa, está desaparecido, y pese a las denuncias la Justicia aún no da ninguna respuesta.

Ocurre que las personas que compraron terrenos en los loteos Lagunas de El Ceibal, Paraíso 1 y 2 no pueden acceder a sus lotes porque al parecer estarían embargados.

Tres damnificadas llegaron a nuestra redacción para contar la difícil situación que viven. Violeta Benicio comentó que compró un lote a la inmobiliaria Horizonte, para lo que dio un dinero en concepto de entrega inicial, luego pagó cuotas y otra entrega de dinero para cancelar la deuda. Tras la cancelación ocurrida antes de diciembre último, recibió un documento que la acredita como poseedora del lote, junto al boleto de compra-venta firmado ante una escribana. Cuando reclamó la posesión del mismo tal como se había pactado, el personal de la inmobiliaria le dijo que esperara, y tras varios reclamos decidió realizar la denuncia por estafa sin recibir ninguna respuesta aún.

Ángela Veliz, de Fraile Pintado, indicó que con mucho esfuerzo, ya que trabaja de portera, juntaba el dinero para pagar un lote en cuotas y en las ultimas semanas se dio cuenta que los terrenos que les vendieron estarían embargados.

Martina Ramírez, por su parte, indicó que descubrió que los terrenos aún no fueron desmontados y que pertenecerían a otra persona y no a la inmobiliaria, por lo que decidió radicar la denuncia, pero aún no tuvo ninguna respuesta.

Las damnificadas entienden que "está claro que es una estafa", y señalaron como principal responsable al titular de la firma, Julio Aldecoa, que según dijo su secretaria, estaría en Bolivia, y señalaron también como responsable al gerente Ariel Vera, que habría sido la pieza clave en el sistema de estafa, ya que era él quien se encargaba de convencer a los clientes y prometer lo que nunca se cumplió.