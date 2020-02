Grilla de mujeres y estreno de video para Cantoras este jueves

Cantoras, el dúo que conforman Noelia Gareca y Caro Escobar, organiza para este jueves una celebración con cartelera femenina en el día de las Comadres, abriendo el Carnaval 2020. La cita es a partir del mediodía en el salón de eventos de Jujuicito, ubicado en Párroco Marshke 1824. Así lo anunciaron en el marco de un nuevo "Escenario en la web", el espacio de El Tribuno de Jujuy para entrevistas y música en vivo.

Cantoras es el proyecto de dúo que llevan adelante las dos cantoras jujeñas Noelia Gareca y Caro Escobar.

Coincidiendo con la celebración, las Cantoras estrenarán este jueves un videoclip que grabaron gracias a un auspicio del Inamu, "Angelito de Purmamarca" con música de Daniel Vedia y letra de Hugo Cazón.

Esta edición del Jueves de Comadres es muy especial porque en este año la lucha "por más mujeres en los escenarios" está dando sus frutos de a poco.

En el caso de la celebración que anuncian estas artistas, cuenta con "una cartelera casi puramente femenina, de las que no abundan", dice Noelia, "porque en Jujuy tanto para el día de los compadres, como de las comadres, sobreabundan las carteleras netamente masculinas. Con Caro desde hace algunos años venimos organizando este Jueves de Comadres de Cantoras, con artistas mujeres", continuó. Para eso convocan a músicas, cantoras, anateras, copleras, pianistas, charanguistas, todas mujeres.

La grilla de artistas para el Jueves de Comadres de Cantoras está integrada por Mónica Pacheco, Elsa Tapia, Delia Huerta, Grupo Femenino Albahaca, Tati Domínguez, Añawita de la Puna, Dani García, Delicia Valdez, Cristal de León, Raquel Castillo y Las Masis, Fabiana Barraza, Selva Negra Candombe, Cecilia Palacios, Rut Alonso, Banda de Anateras, rueda de copleras y Fernanda Roselli (de Santa Fe). La conducción estará a cargo de Ana Irahola.

El cupo masculino lo dará la presencia del maestro Daniel Vedia, contaron las artistas, elegido especialmente porque él en su formación musical cuenta con cupo femenino.

"Esto viene a ser como una suerte de aniversario del Dúo Cantoras, porque hace cinco años, con Noelia, comenzamos a hacer canciones juntas, aunando repertorios, y nos preguntábamos en ese momento por qué todas las comadreadas eran con carteleras masculinas, con la cantidad de mujeres músicas que hay en Jujuy. En esa oportunidad se nos ocurrió juntarnos e invitar a nuestras amigas, y así surgió este "Cantoras en Jueves de Comadres". Cantoras es el nombre de nuestro proyecto a dúo. Es un proyecto hermoso que cumple cinco años", comentó Caro.

Sobre la Ley de Cupo Femenino

En medio de la lucha de las mujeres músicas por sus derechos, con la Ley de Cupo Femenino en los festivales, y en busca de su reglamentación en Jujuy, Noelia Gareca explicó la necesidad de esta herramienta legal: "Lo más importante de resaltar es que vivimos en un mundo desigual, entonces el primer objetivo de la ley, es alcanzar la igualdad de oportunidades para todas laboralmente. Es una lucha muy profunda, no se trata solamente de estar arriba de un escenario, sino una lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres".

Caro Escobar aportó que "desde los albores de la humanidad que las mujeres siempre hemos luchado por nuestros espacios para poder acceder a los lugares que consideramos que nos corresponden. Todas las mujeres tenemos una carga horaria de trabajo extra en nuestras casas, cuando parimos a los hijos, cuando debemos criar, cuando tenemos que cuidar a los adultos mayores, etc., que son actividades no remuneradas que debemos afrontar mayormente las mujeres, a la par de eso hay que salir a trabajar (en el laburo formal), y cuando volvemos a la casa seguimos con la otra actividad. No sólo en la música, sino en distintas áreas, nos cuesta mucho más profesionalizar nuestro trabajo y hacer nuestra carrera al mismo ritmo que un hombre.

Tras un estudio que hace el Inamu (Instituto Nacional de la Música) surge este dato que las mujeres músicas demoran el doble y el triple de tiempo en realizar su carrera musical, en comparación con los hombres, porque cuando se casan o quedan embarazadas, etc., se obstaculiza el trabajo. Esta ley no viene a solucionar todos los problemas, sino que el marco legal es la primera herramienta con la que podemos contar para poder empezar a ocupar los espacios que nos fueron negados históricamente. La ley de cupo está hace pocos meses, y ahora viene un paso muy importante, que es la concientización sobre que esta ley es necesaria, que va mucho más allá de que si una mujer tiene o no tiene talento. Esto nos va a llevar mucho tiempo".

Asimismo, mencionaron que ambas están accionando desde la Red de Mujeres Músicas y Disidencias de Jujuy. Las cantoras instaron a todas las mujeres músicas de Jujuy a registrarse en el Inamu, a través de Internet. Y explicaron que se está diseñando el catálogo de mujeres músicas de Jujuy, para lo que se está convocando a través de las redes sociales, para poder ofrecer estos proyectos a los festivales.