Sebastián Pérez regresa a Boca y Reynoso quiere irse

El colombiano Sebastián Pérez logró ayer la autorización para volver a Boca Juniros y en las próximas horas se sumará a los entrenamientos, bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo, al tiempo que Emanuel Reynoso pretende que acepten la oferta de la MLS, considerada insuficiente por la institución.

Según informó Boca de manera oficial, el futbolista "logró una autorización del Barcelona de Ecuador, donde estaba a préstamo hasta junio y con conflicto salarial, para regresar a Boca y entrenarse con el plantel de Primera".

Boca informó que el argentino Carlos Alfaro Moreno, nuevo presidente de la institución, "dio el ok para volver a entrenarse con Boca hasta junio".

"De esta manera el jugador podrá mantenerse en óptimas condiciones físicas y futbolísticas para pelear por su mejor futuro deportivo a partir de junio y, también, Boca salvaguarda sus intereses con un jugador propio y que tiene contrato con el club hasta 2021", informó la institución, que no podrá utilizarlo en lo que resta de la Superliga y en la Copa de la Superliga.

"Bebelo" busca una salida

Sin ser titular y con pocos minutos cuando ingresa, Emanuel Reynoso hizo saber que ve con buenos ojos irse a la MLS, aunque tampoco hará una presión desmedida para marcharse.

El equipo que lo pretende es el Minnesota United, que negocia hace dos meses por él, pero por ahora no logra convencer a Boca.

En primera instancia, rechazaron una oferta de préstamo y hace algunos días también hubo una negativa para transferirlo a cambio de 4 millones de dólares por el 70 por ciento del pase más un millón extra en bonus si se cumplen unos objetivos.

Boca se muestra firme en retenerlo si son esos los montos, aunque habrá que ver si la postura del jugador cambia algo o bien los estadounidenses mejoran los números.

El libro de pases en ese país cierra el 5 de mayo por lo que la negociación puede extenderse en el tiempo.

Reynoso, quien arribó en 2017 a "La Bombonera", jugó 61 partidos y convirtió cuatro goles vestido de azul y oro. Ganó la Superliga 2017/18 y la Supercopa Argentina 2019, pero no logró hacerse un lugar.

"Me gustaría aclarar que el jugador nunca les pidió a los directivos xeneizes irse porque está circulando esa versión. No es así. Pero Boca va a analizar la oferta o las ofertas que lleguen por el jugador. Sabemos que hay una oferta de la MLS, la van a analizar, la van a estudiar. Se verá si se llega a un acuerdo o no. Más allá de arreglar con Boca, hay otra situación. El 30% del pase pertenece a Talleres y también tendría que entrar en la negociación. No es tan fácil", expresaron desde La Ribera.