Boca llegó a un acuerdo con Inter Miami por Agustín Almendra

La salida de Alexis Mac Allister no cayó nada bien en el Mundo Boca. El ex Argentinos volvió del Preolímpico Sub-23, pero su destino no fue Casa Amarilla. El Xeneize recibió un millón de dólares de resarcimiento y el volante tuvo que volver al Brighton de Inglaterra, el club dueño de su pase.

Sin embargo, todo parece indicar que la salida de Mac Allister no será la única para el equipo de Miguel Ángel Russo. Según lo que contó Ignacio Bezruk en TNT Sports, la nueva dirigencia llegó a un acuerdo con Inter Miami por el pase de Agustín Almendra.

El club de la MLS, que tiene como dueño a David Beckham, abonará una cifra cercana a los 10 millones de dólares para quedarse con el juvenil, que pintó para ser una gran promesa de Boca, pero nunca pudo lograr continuidad en el Xeneize.

Si esto se confirma, Almendrá será el cuarto argentino para el Inter Miami, que anteriormente sumó a Matías Pellegrini (Estudiantes), Julián Carranza (Banfield) y Nicolás Figal (Independiente). El equipo de Florida comenzará su participación en la MLS en el mes de marzo.

Por su parte, otro que tiene chances de irse a la liga norteamericana es Bebelo Reynoso. Boca recibió una oferta por parte de Minnesota United, pero hasta el momento la consideraron insuficiente. ¿Se irá también?