El Rotary Club celebró ciento quince años

En el marco del 115 aniversario de la fundación de Rotary, los rotarios jujeños evocaron los inicios de la entidad que "desembocó en una de las organizaciones civiles con mayor cantidad de socios y cobertura en la mayoría de las naciones del mundo".

Mencionaron que el 23 de febrero de 1905 Paul P. Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele, y Hiram E. Shorey se reunieron en la ciudad estadounidense de Chicago, en la que sería la primera reunión de un club rotario, con el fin de lograr forjar relaciones de camaradería entre profesionales.

Rápidamente, la idea se fue difundiendo y nacieron otros clubes que impulsaron la creación en 1917 de la reconocida Fundación Rotaria, brazo financiero de Rotary que llevaría adelante proyectos de gran importancia para el desarrollo social y preservación de la salud. Entre esos proyectos, mencionaron los programas de becas para estudios de postgrados internacionales, las becas Pro Paz, las denominadas subvenciones globales o compartidas para proyectos comunitarios y de desarrollo local, y quizás el principal emblema que es la campaña Polio Plus, que tiene por objetivo la erradicación de la poliomielitis.

En una síntesis sobre la historia del programa, Susan Hanf y Arnold R. Grahl, señalaron que "desde el lanzamiento de Polio Plus en 1985, Rotary y sus aliados en la campaña han logrado reducir el número de casos de polio de 350.000 al año a menos de 400 en 2014 y no bajarán la guardia hasta conseguir erradicar este flagelo. Rotary ha contribuido con más de US$ 1.300 millones y un sinnúmero de horas de trabajo voluntario a la protección de más de dos mil millones de niños en todo el mundo. Además, las labores de incidencia política de la organización han contribuido a la aportación de más de US$ 10.000 millones por distintos gobiernos del mundo".

Antes del lanzamiento internacional de Polio Plus, varios clubes individuales, con financiamiento de Rotary, lanzaron iniciativas para combatir la enfermedad en el ámbito local. En 1979, rotarios y delegados del Ministerio de Salud filipino presenciaron como voluntarios administraban dosis de la vacuna oral contra la polio a los niños de Guadalupe Viejo en Manila. La campaña de inmunización contra la poliomielitis en Filipinas comenzó oficialmente cuando James L. Bomar Jr., entonces presidente de Rotary, puso las primeras gotas de vacuna en la boca de un niño. Bomar firmó junto a Enrique M. García, ministro filipino de salud, el acuerdo por el que Rotary International y el gobierno filipino se comprometían a llevar a cabo una campaña de cinco años de duración para vacunar a seis millones de niños contra la polio por un costo aproximado de US$760.000. En una entrevista realizada en 1993, Bomar recordó el momento en que el hermano de uno de los niños vacunados tiró de la pernera de su pantalón para llamar su atención y decirle: "Gracias, gracias Rotary".

El éxito de este proyecto allanó el camino para la adopción de la prioridad principal de Rotary, la erradicación de la polio. Desde el lanzamiento de la campaña Polio Plus, el número de casos de polio en el mundo se ha reducido 99% y el virus solo es endémico en tres países: Afganistán, Nigeria y Pakistán.

En nuestra provincia

El Rotary Club Jujuy lleva 85 años acompañando el desafío mundial.

En setiembre de 1935, tuvo lugar el nacimiento del primer Club Rotario de nuestra provincia, el que continúa de manera ininterrumpida desarrollando sus actividades con una marcada inserción en la comunidad local. Además de acompañar el proyecto de la Fundación Rotaria con relación a la prevención de la polio, trabaja con proyectos de subvenciones globales, logrando hasta el momento, una panadería comunitaria y un taller textil. Cuenta también con el programa YEP (Youth Exchange Program) que permite a adolescentes poder realizar un intercambio para conocer otras culturas y ampliar horizontes. Por el club pasaron socios destacados cómo Hipólito Cura, Eduardo Sleibe Rahe, Atilio Pala, sólo por nombrar algunos. También cuenta con un banco de elementos ortopédicos que es uno de los proyectos que actualmente está en etapa de desarrollo, además de trabajar de forma mancomunada a través de hermanamientos con clubes de Santa Teresita y Monte Hermoso, permitiendo éste último, que niños de la Escuela Municipal "Marina Vilte", puedan conocer el mar. También se realiza anualmente la entrega de Medallas al Mejor Compañero, destinada a estudiantes de diferentes colegios de Nivel Medio y la entrega de los Premios Sato (Servicio a través de la ocupación). El Rotary Club Jujuy patrocina también al Rotaract Club Jujuy, un club rotario de jóvenes cuya inserción en la sociedad también ha sido de gran importancia por el compromiso y la energía manifestada por sus integrantes en cada actividad impulsada. Actualmente el club está presidido por Pedro Sato, y la próxima comisión que iniciará sus funciones el 1 de julio, será encabezada por María del Carmen Oller. Los interesados en conocer el trabajo e integrarse al club podrán participar de las reuniones que se desarrollan los días miércoles a partir de las 21 en Independencia 98, sede del Radio Club Jujuy.