Gorosito renunció como DT de Tigre

Néstor Gorosito renunció a la dirección técnica de Tigre, pero desde la dirigencia confían en revertir la decisión del entrenador y que continúe al frente de su cargo.

El equipo de Victoria diseñó una muy discreta actuación en la derrota 1-2 ante All Boys, en Floresta, por la décimo octava fecha de la Primera Nacional.

Tras la caída, el entrenador fue remiso a charlar con la prensa acreditada, aunque fuentes cercanas a la entidad del norte del gran Buenos Aires le confiaron a Télam que "renunció en el vestuario, les dijo a los jugadores que no seguía".

Sin embargo, el presidente Ezequiel Melaranha desmintió la renuncia de "Pipo" Gorosito, advirtiendo que todavía no había charlado con el DT, porque no había concurrido a Floresta "por cuestiones particulares".

"Yo no charlé con (Néstor) Gorosito y no pacté nada con él. Probablemente lo haga en las próximas horas. Todo lo que se dice son especulaciones que salen en las redes sociales", expresó el máximo dirigente de Tigre al programa radial "Mundo Ascenso" (AM 910 Radio La Red).

Ante este escenario, se rumorea que Gorosito pueda llegar a San Lorenzo ya que el club se quedó sin entrenador tras la ida de Diego Monarriz. No es la primera vez que lo vinculan con la institución "cuerva", el año pasado lo tentaron al DT para dirigir la Superliga.

Con este resultado, el "matador" de Victoria reúne 25 unidades, producto de 7 triunfos, 4 empates y 7 derrotas, ocupando el quinto puesto de la zona B del certamen que otorgará dos ascensos a la Superliga Argentina.

A su vez, Tigre se mentaliza para el debut en la Copa Libertadores ante Palmeiras. El duelo ante los brasileños será el miércoles 4 de marzo en Victoria.