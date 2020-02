Asamblea Ordinaria

El viernes a las 20.30 los clubes tendrán en mano memoria, balance y cálculo de recursos y gastos. No habrá segunda división.

El viernes a las 20.30 está prevista la Asamblea General Ordinaria en la sede de la Liga Jujeña de Fútbol donde se podrán en consideración de los clubes afiliados la memoria, balance y cálculo de recursos y gastos para la temporada 2020.

Además, como puntos centrales están las elecciones del nuevo presidente y vicepresidente. Y como último punto dentro del orden del día se pondrán en consideración las solicitudes de afiliación de nuevos clubes. En ese sentido Ricardo Juárez, actual presidente, en su visita a El Tribuno de Jujuy remarcó que la División B es inviable por los tiempos.

Ante una posible continuidad el titular confesó que "hay un grupo de clubes que está sugiriendo que siga y viene trabajando con objetivos claros como hace 2 años y no cambió el mensaje, pero sí se aggiornaron con el consenso de clubes. Lo que sí tuvimos que desacelerar fueron los plazos de los objetivos planteados, pero la realidad de los clubes no llevó a eso y ahí fuimos comprensibles, el horizonte es claramente la incorporación del fútbol infantil y hacer foco en todas las divisiones formativas", agregando que "una cuenta pendiente es mejorar el tema del arbitraje más allá de que conseguimos algunas capacitaciones, el fútbol femenino nos está llevando puestos y por suerte supimos acompañar a las chicas que lograron el 3º puesto Nacional. Y este año es imposible lo de la segunda categoría contemplada en el reglamento 2019, eso es inviable. Se retocará el formato de disputa donde todos serán protagonistas. Se aclararon puntos que estaban desactualizados para mejorar la competencia y se implementó el seguro obligatorio que fue un paso adelante", comentó.

El "Bocha" luego agregó que "yo estoy a disposición de los clubes si están de acuerdo pero siempre y cuando haya un compromiso porque las gestiones no se dan por un iluminando. Soy un presidente que siempre escuché a los clubes y eso pueden dar fe todos en cada situación particular. Hoy hay 6 clubes con intenciones de incorporarse pero por los tiempos no creo que puedan tenerlos listos a los requerimientos solicitados, pero opino que a la Liga le vendría bien que mínimo 2 clubes se sumen, lo que nos posibilitaría tener 2 plazas fijas para el Regional 2021. Y ya están prácticamente renovadas las afiliaciones provisorias de Alto Juniors, San Francisco e Islas Malvinas", indicó.

Por último, resumió que "gracias a Dios fue bueno el respaldo del Gobernador (Morales), a quien se le planteó el tema de la infraestructura, un Bingo, el 50% de los adicionales y la cobertura médica".