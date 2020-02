San Juan: sancionarán a siete trabajadores por generar pánico por el coronavirus

Un grupo de empleados del Hospital Rawson será sancionado por generar pánico por el coronavirus en San Juan. Así lo aseguró la ministra de Salud, Alejandra Venerando quien explicó que los siete trabajadores involucrados ya fueron identificados.

"Se está evaluando seriamente porque se violó el derecho y el deber, el secreto profesional y el secreto de cualquier nosocomio, además del derecho del paciente", explicó Venerando en radio Sarmiento.

La funcionaria indicó que "no es algo menor" que se haya filtrado "sin permiso, algo del ministerio e incluso fotos con vestimenta, que no es la intención de alarmar a la sociedad que había coronavirus". Y destacó que "quien debía informar se maneja con un protocolo de información" que los que hablaron del tema vía redes sociales no lo tuvieron.

Los siete empleados identificados pertenecen al personal médico, de enfermería, de atención administrativo y de limpieza. Este miércoles se inició un trabajo con el área legal para determinar las sanciones que se aplicarán por "generar una desinformación".

"Transmiten desinformación y generan pánico innecesario. Si el objetivo era llevar una información, erraron el camino. Muchos de esas personas conocen el protocolo y no lo cumplieron", finalizó.