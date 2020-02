Cuyaya clasificó al derrotarlo a Zapla

Triunfazo y clasificación. Atlético Cuyaya dio el golpe en Palpalá al vencer 1 a 0 a Altos Hornos Zapla en el mismísimo "Emilio Fabrizzi" para llevarse los 3 puntos y confirmar su boleto a la próxima instancia del Torneo Regional que hizo disputar la 4º instancia de la Zona 1 de la Región Norte.

En la cancha juegan once contra once y allí no se especula con la inversión económica, la experiencia, la antigüedad ni otros tantos argumentos expuestos dentro de las frases trilladas del mundo futbolero porque gana el que hace el gol o más que el rival, pero aveces también el que muestra mayor valentía para concretarlo y evita que se lo conviertan. Allí el "bandeño" de Ángel Cerdán con la característica humildad contraídas hizo un trabajo ordenado tácticamente con un dibujo táctico arriesgado y hasta oportunista pero que le salió a la perfección. En cambio los de Salvador Ragusa tuvieron una noche para el olvido donde sólo se salvan Paladini y Pascuttini, pero además las apuestas entre los titulares y los cambios realizados no dieron en la tecla.

Entonces los primeros minutos fueron sólo una ráfaga del "merengue" buscando la diferencia aunque el árbitro Díaz no le cobró un penal de Cano a Pascuttini. Pero Cuyaya aprovechó una pifia en el área de Cazón y allí Pisculiche la clavó de zurda contra el palo para el delirio de los capitalinos.

Unos minutos después una mano en el áreas de Tastaca que terminó

en penal para el local fue malogrado por Abraham que despintó el travesaño. Luego la visita insistió con Guzmán pero tapó justo Menéndez cuando Zapla ya mostraba un bajo autoestima futbolístico.

La segunda mitad fue un tire y afloje de nervios y pelotazos.

Las variantes del "merengue" no funcionaron y la línea de fondo se mantuvo con 4 hasta el final. Al tomar pocos riesgos la chances de gol para Zapla eran pocas y la más clara fue un cabezazo de Villagra, de pésimo partido, que Cano sacó con la cara. Cuyaya aguantó hasta más no poder pero de contra también pudo liquidarlo con Guzmán, pero no.

Cerdán destacó todo el "sacrificio"

Siempre con el perfil humilde. Ángel Cerdán, DT de Cuyaya, contó como vivió el triunfo 1 a 0 de su equipo ante Zapla, el club de sus amores. "Nosotros habíamos planteado con los muchachos un esquema que por ahí será un poco mezquino pero sabíamos que contamos con gente rápida y podíamos aprovechar las contras. Si bien Zapla en los primeros 15’ nos presionó, no nos dejó salir, creo que después despacito nos fuimos parando mejor y el triunfo fue justo más allá de que en el segundo tiempo aguantamos bien pero de contra también podríamos haber aumentado", agregando que "lo trabajamos en la semana y a algunos no les gustó porque tuvieron que hacer mucho sacrificio pero este equipo tiene que acostumbrarse al sacrificio si queremos conseguir cosas grandes. Así que hicimos bien las cosas, no se sí será así en todos los partidos pero con Zapla teníamos que hacerlo así y gracias Dios se pudo dar", comenzó su relato.

El "Negro" también confesó que "se hizo una línea de tres en el fondo pero por momento éramos 4 y eso se practicó toda la semana en la cancha de Forestal, al ser grande, y ellos a medida que fueron dándose cuenta que iba a ser difícil entrarnos se les complicó el partido", acotando que "pese al resultado yo sigo siendo hincha de Zapla pero hoy tengo la casaca de Cuyaya y la voy a defender a muerte, aunque siempre dentro mío seré de Zapla".

Sin embargo resaltó que "eso nos demuestra que con humildad también se puede a llegar a hacer cosas grandes y debemos seguir por la misma senda tranquilos y con humildad sobre todo porque vamos por el buen camino. Los muchachos hicieron un partido muy bueno y se tienen que dar cuenta que están para cosas mayores porque esto recién empieza pero hay que ganar cada partido para estar más tranquilos".

Conociendo el paño "merengue", Cerdán se refirió a que si se dio todo como lo pensaba en el "Emilio Fabrizzi" y admitió que "uno siempre tiene la ilusión pero se dio y gracias a Dios lo disfruto, ya mañana tengo que pensar en el domingo. Este triunfo va dedicado a mis hijos que desde Salta me estarán siguiendo.

A los partidos hay que jugarlos y el domingo viene Santa Catalina de La Quiaca donde seremos locales y con nuestra gente tenemos que plasmar todo lo bueno que se hizo", finalizó.

Ya está la fecha 5 para la Zona 1

Ya se develó lo que será la 5º fecha de los representantes jujeños de la Zona 1 del Torneo Regional 2020. Y por la Zona 1 Cuyaya recibirá el domingo a las 17 a Santa Catalina en "La Tablada" y en el mismo día y horario pero en estadio del Cear de La Quiaca jugará Libertad contra Altos Hornos Zapla.