"Yo realicé la denuncia en contra de mis atacantes"

Armando Flores en diálogo con El Tribuno de Jujuy manifestó haber sido atacado en la madrugada del pasado 21 de febrero en la ciudad de La Quiaca y no que habría sido el agresor de dos mujeres.

En su descargo afirma que "en la madrugada del mencionado día, al salir del salón bailable ubicado en cercanías de la Escuela de Educación Técnica de la ciudad de La Quiaca, aproximadamente a las 4 de la mañana, cuando me retiraba a mi domicilio, al no encontrar un taxi o remis caminaba solo, de repente fui sorprendido por golpes en el rostro, el primero fue en los ojos en el que pierdo los anteojos, luego me tiraron al piso, allí logré protegerme la cara con las manos, por lo que hasta ahora tengo los moretones y hematomas por todos los golpes y patadas recibidas en las muñecas y brazos, pude levantarme y me defendí como pude hasta que logré escapar del ataque".

Afirmó que "eran varias personas, estaba oscuro y no vi quiénes eran ni exactamente cuántos, pero no era una persona sino varias, más de dos, tampoco reconocí ninguna voz".

Remarcó que "por este hecho me robaron la billetera, en la que estaban mis pertenencias personales, DNI, tarjetas del banco, dinero. Perdí los anteojos después del primer golpe que recibí y el chaleco que traía". Las marcas muestran los golpes, en la cara y cuello y múltiples golpes de patadas en los brazos.

"No realicé la denuncia correspondiente de inmediato por asesoramiento de mi abogado, al no tener datos de ‘a quién denunciar’, puesto que no reconocí a nadie. Pensé que era un grupo de delincuentes que me asaltó" indicó Flores.

Aclaró que "todo esto desmiente las publicaciones en Facebook, falaces y mal intencionadas, hechas por la madre de una de las personas que habría sido una de mis agresoras y que sin embargo denunció contra mi persona".

"Cuando tomé conocimiento de toda esta situación me presenté voluntariamente a la comisaría y me puse a total y completa disposición de la Justicia para lo que requiera y nunca la evadí", afirmó.

Finalmente expresó que "a la fecha ya realicé las denuncias correspondientes por robo y asalto en banda. A partir de ahora todo seguirá su curso legal como es debido, será la Justicia quien juzgue la verdad".

También indicó que está actuando legalmente contra la madre de la joven y contra todos los que publicaron en las redes sociales, un hecho falaz, sin tener la veracidad ni conocimiento de lo sucedido. Con el único objetivo de "desprestigiar a mi persona, a mi familia, y fundamentalmente a mi fuente laboral", que nada tiene que ver con este suceso.

Por último, negó y rechazó rotundamente las denuncias y comentarios vertidos en las redes sociales y responsabilizó por su integridad y seguridad y la de toda mi familia a los que libremente lo amenazaron y amenazan por las redes sociales. Hechos que también ya fueron denunciados. "Este intento fallido de escrache es una prueba más que a muchos no les gusta el trabajo periodístico que vengo realizando", no pudieron acallarme atacando a mi medio de comunicación y es por eso que ahora atacan a mi persona.

Comparto y repudio cualquier tipo de ataque o agresión en contra de las mujeres, pero también repudio las mentiras, injurias y calumnias en contra de mi persona, reitero y que quede claro estoy a total y completa disposición de la Justicia para lo que requiera".