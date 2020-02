Desde el lunes entra en vigencia el Begu 2020

El Boleto Estudiantil Gratuito Universal (Begu) 2020 entra en vigencia este lunes, 2 de marzo, para el transporte gratuito de la comunidad educativa del nivel secundario que se inscribió desde el 17 de febrero.

Si bien en la víspera se vieron largas filas frente al edificio de Rentas Municipal en avenida Hipólito Yrigoyen 1312 casi esquina Junín (atienden en horario corrido de 8 a 18) hay otros 10 lugares de gestión.

Quienes aún no hayan realizado el trámite pueden dirigirse a los puntos de atención Begu que también se ubican en el CPV Santa Ana del barrio Alto Comedero, Comandante de la Colina esquina Capitán Krause de 8 a 13, en la Delegación Municipal de Alto Comedero: Sector B3, avenida Forestal 368 esquina Carahunco, de 8 a 13 y de 14 a 19.30.

También en el CPV Madre Teresa de Calcuta en el Sector B6, Pampa Blanca esquina La Ciénaga, de 8 a 13 y de 14 a 20; en el CPV de barrio Malvinas: avenida Mejías 180 esquina San Luis, de 8 a 13 y de 14 a 20, Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes: avenida Jorge Cafrune 1845, de 8 a 13; Dirección de Educación de la Municipalidad: calle Tumusla casi avenida El Éxodo en Luján, de 8 a 13 y de 14 a 19.

La nómina se completa con la Casa de la Juventud: en Santa Catalina 81 del barrio Alto Gorriti, de 8 a 13; en el CIC Alberdi: calle José Mármol 2011 esquina Alberro, en el horario de 8 a 13; en el CPV del barrio Chijra en calle Llamas esquina Manantiales en horario corrido de 8 a 20 y en el Concejo Deliberante del barrio Huaico en avenida Bolivia 2571, en el horario de 8 a 13.

Solamente hace falta presentar el DNI, la constancia de inscripción o de pago de la cooperadora 2020 y la Sube.

En el caso de Inicial y Primario tienen el viaje libre vistiendo el delantal o uniforme respectivo.

Inscriben para Progresar

Las inscripciones a las becas Progresar se realizarán desde mañana al 31 de marzo, previo registro por plataforma web de todos los interesados. Así miles de jóvenes de todo el país que aspiren a continuar con sus estudios pero que tengan problemas económicos para hacerlo, podrán inscribirse para el beneficio. Desde el Ministerio de Educación de la Nación se está comunicando a todas las universidades e institutos terciarios para que lo puedan hacer.

El dinero para acceder a los beneficios es financiado por la Nación, por lo que se definen los tiempos con los niveles terciarios y universidades en las provincias, pero no pasa más de dos meses de ser adjudicados y se cumple al día con la cuota. Las becas Progresar están destinadas a alumnos de los niveles secundario, terciario, universitario y cursos de formación profesional.



Los requisitos son: tener entre 18 y 24 años y hasta 30 si el postulante realiza estudios avanzados de nivel superior; ser argentino nativo o naturalizado con DNI; tener 5 años de residencia en el país; no estar trabajando o trabajar de manera informal o formalmente con ingresos menores a 3 salarios mínimos, vitales y móviles. Si el interesado vive con su familia, las mismas condiciones se aplican a su grupo familiar (padre, madre o pareja conviviente).



La inscripción puede realizarse en forma online a través de la página web Mi Anses, sección Becas Progresar, con la clave de seguridad social. En caso de no contar con la misma, puede ser creada en www.argentina.gob.ar/educacion/becasprogresar. La inscripción puede realizarse también en forma presencial en cualquier delegación de Udai, con DNI y el formulario de inscripción que está disponible en la web. Los estudiantes que ya eran beneficiarios de cualquier tipo de beca deberán volver a inscribirse durante el período vigente.

Listados de facultades de la Unju

La Coordinación de Sistemas de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), conjuntamente con responsables de Departamento Alumnos y responsables del Sistema SIU Guaraní de las distintas unidades académicas, participaron de una reunión con Cecilia Rivero, encargada del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (Begu) para coordinar de manera conjunta la presentación de la documentación. Las cuatro facultades se comprometieron a enviar un listado de estudiantes que cumplen con la condición de haber aprobado como mínimo una materia entre el 1 de abril 2019 y el 21 de febrero de 2020, por lo que a partir del lunes alumnos de la Unju que se presenten a realizar el trámite y que cumplan con ese requisito no deberán llevar ninguna constancia.

Entregan abono docente

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy informó que se encuentra disponible el Abono Docente diario, para ser retirado de las instalaciones de la Dirección General de Administración. La dependencia educativa se encuentra ubicada en calle Gaspar Rosso 150, del barrio Santa Rosa, en capital y atienden a partir de las 7.30 hasta las 18.