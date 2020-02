Una falla de Google hace visibles datos de grupos privados de WhatsApp

Un usuario de Twitter descubrió que el buscador de Google muestra links a grupos privados de WhatsApp, admitiendo que cualquiera pueda unirse a ellos o tome sus números de teléfono. El periodista Jordan Wildon fue el que lo descubrió y publicó en su cuenta de Twitter que una simple búsqueda en Google puede generar miles de resultados de grupos privados de WhatsApp, a los que luego cualquiera puede unirse.

Esto ocurre porque el buscador indexa los links con invitaciones a estos grupos, lo que genera que pasen a ser públicos y cualquiera que encuentre el enlace pueda unirse y acceder a números de celular y conversaciones privadas.

Debido a esta falla, los links están disponibles en la web y pueden ser compartidos por fuera de la seguridad privada del servicio de mensajería. Una vez que el usuario se une al grupo a través de una búsqueda específica en Google, accede a todos los números de teléfono de sus participantes.

Los administradores pueden invalidar el link de invitación para chatear a un grupo si quieren pero Wildon descubrió que, en estas situaciones, WhatsApp sólo genera un nuevo link y no inhabilita el original. Los grupos de invitación a WhatsApp vienen con advertencias, recordando a la persona que genera el link que lo comparta solo con personas de confianza.

I checked a thousand WhatsApp groups online for security flaws, but what I found was details about everyone’s public and personal lives.



Under the expectation of privacy, people shared a lot of potentially dangerous information.https://t.co/4iC0ioyPXO