Ana Revollo dicta taller corto de folclore desde mañana

Mañana la profesora Ana Revollo comenzará a dictar un curso de folclore corto durante el cual se enfocará solamente en la enseñanza de chacarera, zamba y cueca. Las clases se dictarán en el Lawn Tenis Club ubicado en calle General Paz 488 de nuestra ciudad, los martes y jueves de 20 a 21.

Sobre esta propuesta la docente en diálogo con nuestro medio expresó, "a lo largo de este mes estuve abocada a un taller intensivo de folclore pero decidí responder a los pedidos de muchos que me llamaban y me solicitaban algo más específico y tranquilo. Así que me decidí por comenzar con estas clases enfocadas en tres danzas que son las básicas para las peñas, para la fiesta. Será un taller más calmo, con menos contenidos, con menor carga horaria como para animarse a comenzar a bailar y que no implica dejar de lado otro tipo de actividades o dejar el descanso de vacaciones", indicó.

Luego subrayó que la primera vez plantea un formato de estas características, "será un curso corto y específico que concluirá el 3 de marzo, pensado para personas que no tienen ningún conocimiento en folclore, o quienes quieren afianzar un poco más el que ya tienen. Estoy con mucho entusiasmo y expectativas para ver cómo se configura el programa y las prácticas", expresó.

Finalmente hizo extensiva la invitación para ser parte de la propuesta, "los espero es una actividad de verano muy linda, se arman lindos grupos. Dictar clases para mí es muy satisfactorio porque es bueno ver los logros que se van haciendo clase", concluyó.

Los interesados en ser parte de este taller podrán inscribirse en la secretaria del espacio local cuya dirección fue inicialmente mencionada, podrán solicitar informes llamando al 4235240 de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 17 y sábados de 8 a 12 o por medio de Facebook (ana revollo. Danzas folklóricas a domicilio).