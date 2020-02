Vándalos destruyeron varias tumbas

El rastro de los vivos está en las huellas que dejaron los saqueadores, en muchos casos es imposible identificar a quien pertenece el espacio, pues los nombres de los muertos fueron arrancados.

Se robaron placas y recordatorios de ese metal, pero para ello rompieron todo lo que estuvo a su alcance. Vecinos Indignados.

Es el panorama con el que se encontraron los familiares y visitantes del cementerio San José de la ciudad de Perico.

Varias placas que fueron colocadas por familiares y amigos a sus fallecidos ya no existen, como así también las rejas de bronce que algunas tumbas tenían, también se las llevaron inescrupulosos.

La vecina del lugar Cecilia Oteiza, comentó que "esto sucedió antes del fin de semana pasado, al cementerio entraron grupos vandálicos y sacaron las jardineras, rompieron los mausoleos, han dejado un desastre, no les importó nada, ya no respetan ni a los muertos. Hay gente que cuida, pero aparentemente entran por un portón que no cierran, en fin. Ya hablé con la encargada, pero no hay solución, no nos queda otra que sacar de nuestros bolsillos y pagar los daños que hicieron", dijo la mujer indignada.

Finalmente dijo Oteiza que "me sacaron las tres jardineras de bronce y me rompieron la lápida de mi papá, terrible la falta de respeto a los difuntos, solo pido más seguridad, porque somos varios los damnificados, imagínese, como estamos de mal, que hasta a los muertos les roban. Hay familiares que todavía no saben de lo que ha pasado, cuando vengan a visitar a sus difuntos van a ver los daños que hay".

La encargada del Cementerio de la ciudad de Perico, Claudia Tejerina le dijo a nuestro diario que "estas quejas las tenemos continuamente, los robos a los objetos de bronce son una constante, las rejas de los nichos abiertas, es realmente un problema a diario. Esto se podría evitar, si el portón, que es de ingreso por la avenida Bolivia se cerrara, además no hay un control, es complicado porque si cerramos, la gente se queja, entonces sí o si necesitamos más personal de seguridad".

Tristemente no es un hecho aislado, hace tiempo se vienen dando hechos de inseguridad en el sector.