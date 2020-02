"El problema de la energía es un problema tarifario"

Ante la preocupación de los usuarios por los elevados montos que registraron las ultimas facturaciones del servicio de energía eléctrica, desde la Secretaria de Energía de la provincia insistieron en que los montos elevados no tienen que ver con un "tarifazo" sino con la caída del beneficio de la tarifa social de aquellas personas que no se reempadronaron, por lo que instaron a realizar el trámite. Además aclararon que no habrá cortes de servicio por el retraso en el pago de las facturas y que en caso de aprobarse el reempadronamiento se compensarán los montos pagados en las boletas siguientes.

Así lo explicó el secretario de Energía, Mario Pizarro, quien aclaró que las abultadas cifras que llegaron en las boletas de Ejesa tienen que ver meramente con la falta de reempadronamiento en el beneficio de la tarifa social. Según dijo esta instancia estuvo abierta durante todo el 2019 y continua vigente, por lo que "todas aquellas personas que consideren que le corresponde una tarifa social, se puede reempadronar; se evalúa su situación e inmediatamente el beneficio impacta en la boleta" dijo.

El funcionario explicó que el reempadronamiento es importante para continuar percibiendo el beneficio. Y es que, según explicó, en 2018 al asumir la provincia la responsabilidad de sostener el beneficio, luego de que la Nación se deslindara de dicha obligación, se facultó a la Susepu a hacer un reempadronamiento para garantizar el acceso de los usuarios a la tarifa social. "De 70 mil usuarios que percibían el beneficio solo 35 mil usuarios se reempadronaron por lo que los otros 45 mil que no lo hicieron, quedaron sin tarifa social", que se estima que son quienes han recibido una factura mas elevada.

"Acá no hay una emergencia energética, hay un problema tarifario, hay gente que cree que ha quedado afuera dela tarifa social, pero lo único que tienen que hacer es renovar el trámite. No es que los usuarios que tenían el beneficio lo han perdido, sino que deben volver a hacer el trámite para reempadronarse y si cumplen con los requisitos automáticamente vuelven a contar con el beneficio" dijo y aclaró que quienes paguen la boleta sin la tarifa social y después al reempadronarse se les aprueba el beneficio, "a ellos se les compensará ese monto en la próxima factura, pero con energía, no con el reintegro de dinero, con una reducción en el consumo, además del descuento por la tarifa social".

También llevó tranquilidad a los usuarios advirtiendo que quienes no puedan efectuar el pago de la factura antes del vencimiento, en esta ocasión habrá flexibilidad y no habrán cortes del servicio. "Si algún usuario considera que le corresponde el beneficio de la tarifa social y no tiene el dinero para asumir los costos de la boleta, se ha dispuesto una prórroga, no van a haber corte de servicio y si a algún usuario se le suspende el servicio debe comunicarse a la Susepu o con la Secretaria de Energía a fin de resolverlo" señaló.

Estiman que no habrá subas

El secretario de Energía, estimó que por el momento no habrá modificaciones en el cuadro tarifario. "A nivel nacional, por ley se congelaron las tarifas por 180 días, y en la provincia el bloque de diputados de la UCR pretende adherir a la ley nacional para que también se aplique en las tarifas de servicios locales".

Finalmente explicó que la tarifa social implica descuentos en la facturación del servicio de energía, dependiendo el consumo. "Hasta 150kw no se paga nada de energía pero si impuestos, tasas y otras contribuciones; desde 150 a 300kw se paga solo un 50% de la energía consumida, y la media del consumo en la provincia es de 180kw" aclaró.

"El fondo provincial de energía no es para Cauchari"

En la boleta de facturación del servicio de energía, Ejesa incluye el cobro del Fondo provincial de energía eléctrica de Jujuy (Fopej), que representa un 5%, aporte que fue aprobado desde hace más de 20 años.

El Fopej es una ayuda para poder sostener el servicio de energía en las comunidades que no están en el sistema interconectado.

Así lo aseguró Mario Pizarro quien además explicó que este fondo fue creado "en el año 96, a través de la ley 4888 que hoy, a través de un decreto del Poder Ejecutivo provincial, se incluyó en la boleta. Este aporte se destina exclusivamente para pagar el Sistema Aislado Provincial de energía (SAP) que es un sistema solidario para aquellas comunidades de la Puna y de los Valles que no están interconectados, por lo que reciben el servicio de energía a través de grupos electrógenos como en Susques y Piedra Negra. Este fondo sirve para costear la compra de combustible y de gas para que funcionen en esos grupos electrógenos y las comunidades cuenten con el servicio; es por eso que se implementó este sistema solidario denominado SAP que sostenemos todos los usuarios, es una ayuda que se presta para poder sostener el servicio que es muy costoso y por lo tanto muy difícil de que se saque".

El secretario de Energía, aclaró además que "lejos de lo que dicen algunos legisladores provinciales, estos recursos no son para pagar Cauchari. Esta es una ley que estuvo vigente durante todos los gobiernos y lo único que hizo esta gestión fue cambiar la denominación de SAP por Fopej".

Finalmente recordó que, en su momento, previo a la incorporación del Fopej en la factura de energía, "se dio cumplimiento a todas las normativas correspondientes y se llamó a audiencia pública en la que participaron organismos de defensa del consumidor, diputados provinciales y público en general, no fue una decisión unilateral, sino consensuada".

Emergencia comunal

El Concejo Deliberante de El Carmen declaró la emergencia municipal en el cobro de las tarifas de energía eléctrica para hogares, comercio e industrias con jurisdicción en esa comuna, por un plazo de 180 días.

Al respecto, Pizarro consideró que en este caso los concejales están excediendo sus facultades ya que las declaraciones de emergencia son exclusivas y excluyentes de los poderes Ejecutivos nacional y provincial, a través de sus cuerpos legislativos.

“Soy respetuoso de la opinión de los concejales porque son un cuerpo deliberativo, pero no están facultados para declarar la emergencia” dijo.

De igual modo, días atrás el Concejo Deliberante de Monterrico también declaró la emergencia, en tanto que los vecinos de Palpalá pidieron a los ediles que se reúnan y aborden este tema a fin de frenar “los tarifazos”.