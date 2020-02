Hoy la propuesta es "La noche de los sándwiches" en capital

Debido al pedido de los comerciantes y al éxito que tuvieron las anteriores acciones que la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ) y el comercio gastronómico vienen haciendo los días miércoles, como la noche de las empanadas y la noche de las pizzas, hoy la propuesta es "La noche de los sándwiches", a la que se sumaron 58 comercios.

En ese sentido, Luis Alonso, presidente de la UEJ destacó que hay cincuenta y ocho comercios adheridos a esta acción, y la idea es que hagan un descuento del 40 % en la segunda unidad del menor valor de los sándwiches que están ofreciendo. Consideró que "esta es una acción muy importante porque ha tenido mucha repercusión, y no solamente en esto, sino que también estamos viendo que en otras localidades están empezando a usar el mismo formato para hacerlo. Lo han hecho en Palpalá y en Perico, así que me parece que es una acción muy importante, cuyo objetivo es que los comerciantes en este caso el rubro gastronómico pueda aumentar sus ventas que es para lo que trabajamos desde el Centro comercial ‘Tacita de Plata’ y la Unión Empresarios de Jujuy".

Explicó al respecto que "esto se hace los miércoles cuando los programamos. Y lo que hacemos es una reunión previa con todos los comerciantes que nos proponen cómo establecer las condiciones de qué manera se llevará a cabo esta promoción y normalmente son los días en que menos venta tienen los comercios. Las condiciones son para ver qué tipo de descuento hacemos y obviamente para estar adheridos a esta promoción tienen que estar anotados en la UEJ, y junto con los comerciantes generamos un afiche de manera que lo puedan mostrar en los frentes de sus comercios, para que estén identificados que están adheridos a esta acción. En este caso en particular es con un 40 % de descuento en la segunda unidad, y en otros casos hubo otro tipo de promociones. Según el producto se va generando intercambio con el comerciante y vemos lo que surge del trabajo conjunto con todos los comercios". Agregó que "ahora son 58 comercios y lo que estamos notando es que a medida que vamos haciendo este tipo de acciones van aumentando la cantidad. Así que nos parece que ha pegado en Jujuy y esperamos seguir trabajando en este sentido para aumentar las ventas de los comercios gastronómicos en este caso. Esto se irá dando porque hay otros productos y otras réplicas que se pueden llegar a lograr, porque se generó una muy buena sinergia entre los comercios y empresarios a través del centro comercial, así que me parece que se irán repitiendo a través del tiempo".

"Tendencia al cambio"

En otro orden de cosas, Luis Alonso se refirió a cómo fue evolucionando el comercio este último tiempo, indicando que "hay un informe de la Came donde el mes de enero también tuvo una caída del 3,5 % con respecto a enero del 2019, medido en las mismas unidades. Pero, lo que estamos notando es que ha empezado a haber una tendencia al cambio, no una baja tan finalizada. Así que eso también genera expectativas, y si se les pregunta a los empresarios a través de la encuesta que se hace desde la Came, hay un 55 a 60 % de empresarios que tienen perspectivas positivas de lo que puede llegar a pasar en adelante. Así que eso significa que hay algunas expectativas de que la caída de ventas que venimos soportando de un tiempo a esta parte empiece a darse vuelta. Así que esperamos que mejoren todas esas condiciones".

“La moratoria para pymes va a generar un alivio”

Alonso detalló que las expectativas del sector comercial se basan en que “hubieron algunos anuncios del Gobierno de forma positiva como el tema de la moratoria para pymes, porque esto va a generar un alivio para las que estaban complicadas con la deuda con la Afip. También se está notando una cierta estabilidad. Si bien el dólar una vez que ya se planteó se está dando una cierta estabilidad, entonces, esto hace que se esté hablando de los precios cuidados que también ayudan a la canasta básica para el usuario común. De manera que esperamos que todo este tipo de acciones que aumentan, ya que también hay una acción de aumento del consumo a través de un bono que se ha dado a los jubilados y a partir de febrero se dé el aumento a privados a través del incremento solidario que se había planteado. Así que hay una serie de acciones y alternativas que se están dando de manera de poder tener una visión hacia delante de que puedan darse mejoras”.

Asimismo, indicó que hay buenas expectativas con las ventas que vendrán por el inicio de clases donde “el Gobierno nacional ha sacado una canasta escolar de productos por $ 500. Tenemos también expectativas este mes con el tema del Carnaval, tanto sea por la gastronomía y hotelería donde hay ocupaciones muy importantes pensando en esos festejos. Así que me parece que hay buenas expectativas en adelante. Esperemos que se den todas las condiciones que se están dando en estos tiempos y que continúen de manera de poder empezar a revertir la tendencia que de un tiempo a esta parte era de caída de ventas”.