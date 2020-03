Brutal golpiza a pareja homosexual en San Pedro

Por Luis Caraballo

Una pareja homosexual que reside en San Pedro de Jujuy presentó en horas de la mañana de ayer una denuncia en el Instituto Nacional Contra la Discriminación y la Homofobia (Inadi), por haber recibido una brutal golpiza durante los festejos del cierre del carnaval en esa ciudad ramaleña.

Héctor Jonás Campos y Misael Leandro Cabrera sostuvieron que fueron siete jóvenes los que violentamente les pegaron patadas y golpes de puño en la cara durante los festejos que mantenían junto a otros integrantes de la comparsa a la que pertenecen, y que consiguió el primero lugar en los corsos sampedreños.

Al considerar la agresión un caso de homofobia, porque se encontraban bailando juntos, ambos decidieron radicar la denuncia tanto en la comisaría más cercana al lugar donde ocurrió el suceso, como también en el organismo público mediador en estos casos. La recepción estuvo a cargo de la asesora legal de la delegación jujeña, la abogada Fabiana Mollani, junto a su equipo de colaboradores, y acompañaron representantes de la Federación Argentina Lgbti en la presentación, tras un amplio asesoramiento jurídico.

El joven agredido Héctor Campos comentó a El Tribuno de Jujuy que "nosotros estábamos festejando que habíamos ganado con la comparsa y a la salida del galpón. Una chica que no tenía nada que ver con la comparsa empezó a agredir verbalmente. Cuando vuelvo del baño, estaban agrediendo a mi pareja, lo estaban pateando, insultándolo. Estaba inconsciente, le pegaban patadas en la cabeza", dijo.

"Cuando me cruzo, me dan una piña en la nariz y me la descolocaron del lugar. Me patearon, me golpearon, nos insultaban como siempre recalcando nuestra orientación sexual. La agresión fue en manada, eran como siete los que pateaban a mi pareja, dejándolo inconsciente hasta que me metí yo. Presentamos la denuncia en la Comisaría número 9 y estamos agradeciendo al encargado de la comparsa y al municipio de San Pedro que está colaborando", añadió el damnificado.

Otra de las cuestiones que también destacaron los acompañantes de los denunciantes fueron las amenazas que recibieron los representantes de las asociaciones civiles que militan por los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales por anunciar que se presentaban en el Inadi. Jorge Wierna, referente de NOA Diversa, fue el que manifestó los comentarios homofóbicos contra su persona.

"No podemos dar el nombre de las personas por el derecho que pidió el fiscal interventor. Nosotros queremos que se tomen las medidas necesarias y que les caiga todo el peso de la ley. No queremos que haya un acuerdo donde a los dos meses o dos días están libres. Que paguen lo que tengan que pagar, porque si yo no me metía, a mi pareja la mataban. Esperamos que se haga justicia", manifestó Héctor Campos a El Tribuno de Jujuy.

Repudio e indignación de la comunidad Lgbtttiqp+

Tras conocerce el caso de agresión brutal que padecieron los jóvenes sampedreños el lunes pasado cuando festejaban juntos el premio de la comparsa en la que participaban con otros de sus integrantes, asociaciones civiles que militan por los derechos de las personas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transformistas, queers, pansexuales (Lgbtttiqp+) expresaron su repudio e indignación por el episodio.

Según indicaron los referentes que integran la Federación Argentina Lgbti en la provincia, este sería el sexto caso de homofobia que se denuncia en Jujuy. A su vez, la sexta vez que se acercan para realizar en el Inadi Jujuy una denuncia, y que este pueda otorgar un dictamen para ser presentado en un juzgado. En igual sentido, esperan poder obtener respuestas de los organismos del Estado provincial y nacional que velan por los derechos y garantías de todos los ciudadanos.

“Nos genera total indignación, pero el contexto nos aclara el camino para hacer un contacto personal en lucha contra los hechos de odio. Somos las asociaciones civiles las que tenemos que seguir organizándonos. Estamos en una instancia donde esto (por la agresión hacia los jóvenes) no es casual, tenemos la necesidad de que el Estado empiece a dar respuestas”, resaltó Marina Vilte, referente de la agrupación Ailen Chávez, perteneciente a la Federación Lgbti.

“Venimos acá para acompañar esta nueva denuncia, pero también a ver qué pasa con las anteriores, porque si no, es una constante legitimación. Es una cadena que el Estado tiene que poder verlo como tal. Sentimos que hasta hoy la comunidad Lgbti, con estos ataques, lo único que representa es un objeto de caridad del Estado y un numerito más para las estadísticas. No tenemos una respuesta de las agresiones”, añadió Vilte. Todavía no comunicaron si van a realizar una marcha especial para manifestarse en contra de este suceso que es otro más de los que vienen padeciendo los integrantes del colectivo Lgbti, pero sí señalaron que van a esperar el dictamen que emita el Inadi y ver si los otros organismos provinciales pueden expresarse en los casos donde se vinculen a las personas gays, bisexuales o transexuales.

“Queremos que se deje de hablar de homofobia. Ese término ya tiene que relegarse totalmente. Ahora hablamos de "homo lesbo trans odio’ como patología. Si apologizamos eso, de alguna forma terminamos de justificar al agresor y no es homofobia, es odio y discriminación”, añadió finalmente Marina Vilte.

Labor del Inadi Jujuy

El Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia en la provincia, Inadi Jujuy, recepciona denuncias y responde consultas que se consideren discriminatorias contra cualquier persona o un conjunto de personas.

Cabe recordar que el delegado en funciones de la delegación jujeña es Walter Méndez, quien sostuvo ante la consulta de este matutino que se encuentran delineando junto a la sede central del organismo pautas de trabajo para dar respuestas rápidas a las denuncias, ya que es la central de Buenos Aires la que emite las resoluciones finales ante los hechos presentados. Cabe recordar que las oficinas del organismo público nacional están en Patricias Argentinas 260 casi esquina San Martín, primer piso. Su número de teléfono es (0388) 4310631 y el correo electrónico donde también reciben denuncias y consultas es jujuy@inadi.gob.ar.