Abonaron los sueldos a los municipales

Finalmente, los empleados municipales de La Quiaca pudieron percibir sus haberes, aunque hubo demoras en la acreditación y recién durante la tarde del miércoles se regularizó el pago. Los trabajadores habían cortado la ruta, hasta que lograron respuestas por parte del ejecutivo quiaqueño.

Ante esta situación el intendente Blas Gallardo brindó una conferencia de prensa donde detalló el origen del inconveniente.

En una primera parte negó rotundamente que su gestión haya solicitado dinero al Gobierno provincial para afrontar pagos u otros gastos. "La falta de solidaridad de algunos diputados en salir a declarar nosotros tenemos una deuda, al contrario estamos pagando lo que generó la gestión anterior", remarcó.

Al tiempo que añadió que "en el 2017 solicitaron un adelanto por un millón de pesos, también otro millón y medio durante el 2018, esa suma es muy difícil de amortizar en un solo pago por eso el Gobierno provincial cobro esa deuda", explicó.

En otro tramo describió las innumerables deudas que dejó la gestión de Miguel Tito. "No pagaron ni la luz, al Instituto de Seguros, tampoco a empleados municipales, los gremios, a trabajadores del Concejo Deliberante, nosotros seguimos pagando deudas dejadas por él, así gobierna cualquiera", enfatizó.

Lo extraño de todo es que nadie sabe dónde fueron a parar los más de dos millones que solicitó Miguel Tito entre el 2017 y 2018, cuando según sus propias declaraciones dejaba un "municipio ordenado y con superávit".

Sobre la deuda con la gestión provincial agregó que "hemos refinanciado lo adeudado la cual será pagada con recursos propios del municipio, en números la gestión de Tito dejó una deuda que alcanzan los diez millones de pesos, estamos tratando de evitar entrar en una emergencia económica", sostuvo.

También dijo que "cumplimos los deberes, no hemos incrementado la planta municipal, algunos concejales salen a declarar cualquier cosa, con las deudas que debemos afrontar no nos sorprende que en abril tengamos inconvenientes. Estamos buscando el equilibrio financiero, entendemos la situación económica, no hemos subido los impuestos, la voluntad nuestra es pagar lo que se debe", remarcó.

En relación a la controversia por la Zona Franca expresó que "no vamos a oponernos a ningún emprendimiento comercial productivo para la región, hace tres meses que no hay diálogo con el Gobierno sobre ese tema. Hay que pensar en la infraestructura y los servicios con las cuales contará la Zona Franca, a La Quiaca la sacamos adelante todos juntos", culminó.