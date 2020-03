La relación más importante que tendremos en nuestra vida sin duda es la que tenemos con nosotros mismos, pero veremos que esta dependerá del modo en que nos percibamos y de nuestro autoconcepto.

Aprender a sentirnos a gusto con quien somos requiere de un trabajo interior permanente. Si bien se espera que la estima personal tenga cierta fluctuación debido a diferentes cambios y eventos que se vayan dando en el transcurrir de la vida, percibirnos en forma negativa por un período prolongado de tiempo puede ser la puerta de entrada para otros problemas como ser la ansiedad o la depresión.

Darnos cuenta que estamos teniendo una mala actitud hacia nosotros mismos no es tarea sencilla, ya que podemos estar muy acostumbrados a esa manera de mirarnos y por lo tanto no tener ninguna señal de alarma ante aquello.

Pregúntate:

1- Frecuentemente necesitas la aprobación de los demás, ya que confías más en la capacidad de los otros para tomar decisiones aún cuando son temas que sólo atañen a tu persona.

2- Pides a otros que hagan las cosas por ti, por temor a hacerlo mal.

3- No te relacionas con las otras personas como quisieras porque sientes que te rechazarán.

4- ¿Te cuesta mucho decir que no, constantemente buscas que los demás se sientan a gusto aún a pesar tuyo? ¿Sueles ser quien se sacrifica por los otros?

5- ¿Frecuentemente abandonas tus proyectos o ni siquiera comienzas? Te cuesta terminar lo que comienzas si es algo solo para ti.

6- Constantemente te compraras con otros en forma negativa. Sientes que los demás son superiores.

Llegó la hora de empezar a trabajar en tu estima personal!Manos a la obra!

En lo primero que trabajaremos es en tu autoconocimiento.

Paso 1: Para amarte necesitas conocerte.

Vamos a hacer una lista en nuestro cuaderno de registros de nuestras virtudes y también de nuestros defectos.

Seguramente a tus defectos los conoces con mayor detalle, por eso vamos a preguntar a nuestras 10 personas más cercanas que nos digan tres virtudes de nosotros y que nos digan por qué.

Ahí seguramente habrá virtudes que nos sorprenderán y es buenos incorporar a nuestra lista.

Con la lista de defectos reflexionaremos sobre cuáles son posibles de modificar o quizás controlar y cuáles no se pueden cambiar por lo que debo aprender a vivir con ellos.

Conocernos y aceptarnos es el paso más importante.

Paso 2: Empieza a valorarte. Todos tus sacrificios, ayudas, atenciones y todo aquello que haces para hacer sentir bien a los demás. Hazlo por ti, primero debes buscar formas para que tú te sientas bien, y luego los demás.

No des demás a quien no te corresponde. Lo bueno en ti no es para cualquiera sin condición. Dale valor a lo que das. Cuando sientas que la respuesta es no, di no sin culpas ni miedo.

Paso 3: Ten tu espacio personal. Encuentra momentos para relajarte, para hacer cosas que te gustan. Podría ser buen momento para retomar algún proyecto. Mímate, date gustos, cómprate algo lindo, lo mereces.

Sentirnos bien con nosotros es la tarea más importante, cuídate.