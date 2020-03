Para Sialle Gimnasia debe mejorar rápido

El técnico de Gimnasia a la salida del vestuario del estadio "Centenario" se mostró autocrítico con el mal presente del equipo: "Siempre duele perder pero Quilmes nos ganó bien. No hay que llorar. Hay que replantearse las cosas y empezar de nuevo sabiendo que tenemos 9 finales por delante. El momento es delicado y hay que revertido. Vamos a ver quienes son los que están en condiciones de afrontar este momento del equipo".

El entrenador hizo hincapié en los aspectos que no le agradaron de sus dirigidos en una nueva derrota: "No me gustó la imagen del equipo porque perdimos bien. Rescato algunos momentos del primer tiempo en los que pudimos manejar la pelota, pero sólo tuvimos aproximaciones al arco. En ningún aspecto del juego emparejados para llevarnos algo y fuimos superados".

"Cacho" admitió que el estado físico del plantel no es bueno: "Es verdad que hay que recuperarlo porque se vieron diferencias entre un equipo y otro. En lo mental y en el ritmo a ellos los vi mucho mejor. Estaban convencidos y fueron más agresivos que nosotros", lamentó.

Sobre la jugada decisiva del partido Sialle explicó: "En el mejor momento nuestro en el que los habíamos controlados vino el gol de ellos con un error nuestro. Hicimos lo que no teníamos que hacer".

El DT que ascendió con 4 equipos distintos a la B Nacional no escatimó en palabras duras:

"Tenemos autocrítica que estamos mal y que tenemos que mejorar. Hay que afrontar el momento con dignidad para dejar a Gimnasia en la B Nacional".

Por último, Sialle admitió que si se decide parar el torneo por la pandemia que aqueja mundialmente sería favorable para el equipo. "Nos va a dar tiempo si se para el fútbol para trabajar y mejorar las cuestiones futbolísticas. No es sólo la generación de fútbol, es ganar los duelos individuales e imponerse en los mano a mano tanto en defensa como en ataque. Tenemos que saber cómo superar a los rivales.

Hay que empezar a cambiar en todos los sentidos para poder sumar de a 3 puntos", resaltó con énfasis el técnico.

Tiempo de pandemia

Pese a que en gran parte del mundo se ha parado la pelota de fútbol y otros deportes a modo de prevención, en nuestro país la redonda sigue corriendo sin público. Lo mismo ocurre en otros estados sudamericanos, como Chile y Bolivia, donde los casos no son tan numerosos como en otras partes del planeta. Pese a que los futbolistas argentinos piden a gritos la suspensión, desde el Gobierno nacional quieren la continuidad con televisación gratuita para todo el país y así hacer más llevadera la cuarenta requerida por la enfermedad.

El Tribuno de Jujuy pudo observar el domingo en el estadio de Quilmes como no mantenían la distancia de un metro ni en el micro ni en los vestuarios.

Lo mismo ocurrió en la zona de vestuarios, donde todos se olvidaron de las recomendaciones de la OMS en cuanto a los saludos y al uso compartido de los mates. Ni hablar de los agarrones deliberados que se pueden evitar durante el partido.

En la tribuna se observó mucha gente deambular cuando teóricamente era a puertas cerradas. Para evitar un mal peor,se debe parar el fútbol y hoy se decide.