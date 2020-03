Perpetua para el femicida de la instructora jujeña

Cristian Balcarce (42) fue condenado a prisión perpetua luego de comprobarse que atacó, asesinó, ocultó el cuerpo de su entonces novia Mariela López y luego de deshizo de ella, enterrándola en una zanja.

El Tribuno de Jujuy estuvo presente en la jornada de ayer en la Sala I del Tribunal del Poder Judicial de la provincia de Salta, donde los jueces Federico Javier Armiñana Dohorman (presidente de trámite), Javier Aranibar y Martín Fernando Pérez resolvieron condenar con la pena máxima al femicida, por el hecho ocurrido en marzo del 2018.

En la producción de los alegatos del fiscal de Sala Ramiro Ramos Osorio, ha quedado debidamente acreditado que la relación entre Cristian Balcarce y la instructora de gimnasio oriunda de nuestra ciudad capital Mariela López, en los días previos al crimen era muy tensa y la mujer se lo había manifestado a un amigo a través de mensajes de WhatsApp que estaba harta y quería regresar a Jujuy.

Balcarce vivía con López en la casa paterna ubicada en calle La Rioja de la capital salteña y la noche de ese 18 de marzo realizaron una cena para los amigos del femicida.

Algunos de ellos fueron citados como testigos y coincidieron que la relación de la pareja era nula y hasta se evitaban intercambiar palabras.

Una vez que Balcarce se quedó solo con López, la atacó a golpes y luego la acompañó a una clínica para que la revisen, debido a que acusaba un fuerte dolor de cabeza.

Esto fue lo que incentivó a la mujer a poner fin a la relación y le comunicó a su novio que tomaría distancia de la relación y regresaría a Jujuy, junto a sus familiares.

Esta noticia le cayó muy mal al hombre, quien trabajaba como chofer de ambulancia de una clínica en la capital salteña, y la tarde del 19 de marzo alrededor de las 15 se abalanzó sobre ella, la atacó a golpes y terminó con su vida estrangulándola.

Cristian Balcarce convivió con el cuerpo de López más de 48 horas y luego de adulterar una hoja de ruta para un supuesto traslado a bordo de la ambulancia, desactivó el GPS del rodado y enterró el cuerpo de su novia en un descampado sobre ruta nacional 9/34, cerca de la localidad de Lumbreras, en avanzado estado de descomposición.

El 22 de marzo se hizo presente en sede de la Policía, denunciando la desaparición de su novia y se puso a disposición de la Justicia, mostrándose apesadumbrado por el hecho y colaborando con la búsqueda.

Balcarce ya había sido condenado por violencia de género

Cristian Ramón Balcarce purgaba una pena de 3 años en suspenso luego de ser hallado culpable del delito de lesiones calificadas, en contra de su expareja, luego de que quedara comprobado que la atacó a golpes e intentó estrangularla.

Conoció a la instructura de gimnasio Mariela López a través de la red social Facebook y al cabo de un tiempo, la mujer jujeña conoció personalmente a Balcarce y luego de unos meses se instaló en Salta. Mariela López tenía un hijo y desde siempre trabajó para no hacerle faltar nada. Era una mujer independiente y manejaba su propio dinero. En la producción de los alegatos de la defensa de Balcarce, el abogado defensor oficial Jaime Figueroa intentó poner en discusión que López ejercía violencia sobre Balcarce, pero con datos muy superficiales que no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal enjuiciador y no le hacían de ninguna manera interés a la causa que se investigaba.

La pena que deberá purgar Balcarce es por ser hallado autor del delito de “homicidio doblemente calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en concurso real con falsa denuncia”, además en la misma sentencia los jueces revocaron la condicionalidad de la pena anterior impuesta en 2018, por el Juzgado de Garantías 4.

Es que Balcarce cuando denunció la desaparición de López, activó a los efectivos policiales quienes realizaron distintas tareas de búsqueda no solo en la provincia de Salta, sino también en nuestra provincia. Entre el 19 y el 21 de marzo del 2018, la madre de Mariela López se entrevistó con Balcarce y le pidió que por favor “le dijera la verdad” sobre el paradero de la mujer, a lo que Balcarce se quebró en llanto y dijo no saber nada ella, que estaba muy apesadumbrado y que temía que se haya ido con otro hombre. Fabricio Ruiz López, hijo de la víctima de femicidio, dialogó con El Tribuno de Jujuy y dijo que “por lo menos va a llegar un poco de paz al descanso de mi madre. Tengo sentimientos encontrados, primero por la sentencia, pero remover todo me cuesta un montón. Se hizo justicia y el hombre que mató a mi mamá no va a salir más de prisión”.