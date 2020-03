Tras no poder renovar el comodato con la Sociedad Rural, la asociación “Jujuy Caminemos Juntos” que se dedica a la rehabilitación mediante la equinoterapia de niños y adolescentes con discapacidad, debe buscar un lugar para poder continuar con la terapia que brindan a unos 100 chicos de diferentes localidades.

Desde que abrieron sus puertas realizan esta actividad en La Rural pero no lograron la renovación y con mucho malestar y dolor se encuentran paralizados esperando encontrar otro predio que reúna las condiciones necesarias para continuar. En ese sentido, Mario de Los Ríos, presidente de la institución, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que “esto no se tiene que cortar, seguiré luchando para que no se corte la terapia de los chicos que tuvo muy grandes logros. Esto perjudica a los chicos, hay muchos que son muy humildes y esta es la única posibilidad de hacer terapia que tienen porque es gratuita. Para ellos ya habíamos conseguido traslados gratuitos y estaban avanzando en su rehabilitación. Por desgracia se están quedando sin terapia y eso implica un retroceso. Hoy por hoy no podemos garantizar que la terapia siga funcionando”.

“Ya comenzamos a retirar las cosas de la Sociedad Rural y cada uno de los terapeutas se llevó parte del material que teníamos, también estamos buscando un lugar. Me llamaron de algunos lugares de otras localidades pero lamentablemente la terapia que realizamos tiene que tener instalaciones adaptadas para esto, con baños, rampa y toda una infraestructura que conlleva una discapacidad”, añadió. Al respecto remarcó que “es imposible empezar solamente con caballos y corrales porque necesitamos muchísimas medidas de seguridad que estén adaptadas. Los padres están muy enojados porque ellos vieron cómo esto se construyó durante cinco años en ese predio, lamentablemente los cambios de autoridades en la Sociedad Rural nos perjudicaron porque cuando iniciamos esto con la administración anterior donde teníamos un acuerdo de palabra de que cada actividad generaba sus propios recursos”.

“Por eso desde la equinoterapia se logró la construcción de todo lo que estamos dejando mediante muchas donaciones que llegaron a través de los años. Todo eso fue conseguido con ayuda de la Municipalidad, sindicatos, Cámara de Trabajo y otras empresas. Pero las donaciones dejaron de llegarnos y se fueron para otro sector”, dijo.

Para poder colaborar con la fundación “Jujuy Caminemos Juntos” se pueden comunicar al 388-5830311.

Hay expectativas

Asimismo, De los Ríos comentó que “las expectativas que tenemos están dadas para que esto se instale en otro lugar, estoy solicitando audiencias en varios lugares para que nos ayuden pero también les pedimos una mano a las autoridades para que nos faciliten un lugar. Por el momento las terapias están suspendidas ya que no están dadas las condiciones en ningún lado para ejercer el programa como lo veníamos haciendo. La equinoterapia es una parte de todo lo que hacemos en la asociación”. La continuidad de la terapia “a nosotros nos permite continuar con los avances que hay que sostenerlos a través del tiempo, las veces que paramos en verano, cuando regresamos teníamos que prácticamente comenzar de nuevo en algunas cosas hasta que los chicos recuperaran lo que ya habían aprendido. Estos avances son muy importantes y hasta milagrosos por eso nos resulta imposible suspender esto, la terapia involucra a toda la familia y hoy está muy angustiada porque saben que vendrá un retroceso que traerá muchos problemas dentro del entorno familiar”, afirmó.

Varios profesionales

La asociación “Caminemos Juntos” está conformada por un equipo interdisciplinario de 12 profesionales especializados en distintas ramas de la medicina y también 4 voluntarios. “No sólo son grandes profesionales sino también hay una calidad humana increíble, este equipo interdisciplinario es maravilloso, por la tarea que realizan, por el amor que les dedican a los niños y adolescentes, va mucho más allá de las funciones que como profesionales realizan”, indicó De los Ríos.

Surgió en el 2015 ante la necesidad de brindarles ayuda a personas con discapacidad en su tratamiento a través de caballos que son amaestrados y sirven de gran ayuda en la rehabilitación de estas personas, que en su mayoría son niños y adolescentes. “Tengo un nieto con una discapacidad motriz, ya había conocido lo que era la equinoterapia, al ingresar como gerente en la Sociedad Rural llevé un proyecto para instalar la rehabilitación mediante caballos”, manifestó Mario de los Ríos.

La condición que se planteó en ese momento es que la terapia sea gratuita y libre para todos. Para financiarse necesitaban fondos y los consiguieron. Pudieron llevar adelante la iniciativa mediante aportes del municipio capitalino y otras empresas privadas. Fue así que conformaron un grupo multidisciplinario de profesionales, pediatras, kinesiólogos, fonoaudiólogos, etc., para poder atender a todas las discapacidades.

La Consultora de Discapacidad se suma al pedido de un predio

“Solicitamos a quien corresponda se pueda conseguir un lugar físico acorde y apto a las actividades que realiza ‘Jujuy Caminemos Juntos’ para continuar prestando el servicio a los niños que lo requieren. Es por ello que desde nuestra consultora, se les solicita a las autoridades correspondientes tengan a bien intervenir en dicha situación expresada, entendiendo el lugar y posición que ocupa, como así también el objetivo de la institución que preside en defensa de la no vulneración de derechos de las personas con discapacidad”, indicaron desde la comisión directiva de la Consultora Integral de Discapacidad que brinda su respaldo a la asociación a fin de que pueda cuanto antes encontrar un lugar. “Si esto continúa así, los niños que asisten a la rehabilitación quedarían sin la cobertura para la realización de sus terapias, vulnerando así sus derechos según lo establece la normativa vigente tanto nacional (leyes nacionales) como internacional (convenciones adheridas)”, añadieron.

Cabe destacar que la Consultora de Discapacidad tiene el fin de trabajar por los derechos de las personas con discapacidad mediante un equipo interdisciplinario que realizará la tarea de asesorar a colegios, centros vecinales, asociaciones, ongs, particulares y familiares de personas con discapacidad. La institución funciona sin fines de lucro y brinda asesoramiento en derechos, leyes de discapacidad, autismo, accesibilidad, salud, en acompañamiento terapéutico, psicomotricidad en lo laboral y social. Las personas interesadas en comunicarse con ellos podrán hacerlo mediante los números 388- 155879427 o al 388-154602513