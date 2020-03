Ricardo Juárez y un nuevo período

El presidente fue reelegido por ocho de los quince clubes afiliados. "Tenía ganas de seguir, me sentía representativo", apuntó.

Los clubes decidieron renovarle su voto de confianza a Ricardo Juárez y por eso seguirá por dos años más siendo presidente de la Liga Jujeña.

Por eso, el directivo sintió "el beneplácito que significa de que hay gente que está alineada con lo que nosotros proponemos desde hace un tiempo". Pero el mandamás liguista invitó a los clubes que no lo votaron a sumarse, "hacemos la apertura para los que no tienen la misma propuesta nuestra de que participen y de forma constructiva se acerquen a la liga y propongan cosas porque esto siempre fue y mientras nosotros estemos, será abierto, ahora se suma Jaime Leal a la conducción también, será una liga con mucha apertura, mucha participación y sobre todo compromiso de los clubes porque la liga somos todos y entre todos tenemos que hacer las cosas", sostuvo.

El "Bocha" Juárez reconoció ante El Tribuno de Jujuy que "tenía ganas de seguir, me sentía representativo de muchos de los clubes que están haciendo las cosas bien y en realidad apostaban a mi persona para que siga pero siempre con la base del compromiso, el acompañamiento porque aquí en la liga hay muchas cosas por hacer, por mejorar, se lograron cosas, sin dudas en este período avanzamos bastante pero con el compromiso de los clubes se puede avanzar mucho más", puntualizó.

El flamante presidente liguista dijo que los que no lo votaron "me parece que votaron una propuesta que les vendió otro tipo de mensaje, lo que les dije a todos los clubes, sin hacer proselitismo porque no hicimos campaña ni nada por el estilo, fue que seguimos manteniendo los ejes de la gestión que venimos promulgando desde el principio y que todos los conocen", manifestó agregando "que es la incorporación del fútbol infantil a la liga, mejorar la calidad de los campos donde juegan nuestros chicos de inferiores, apostar al fútbol femenino, darles las condiciones, como escucharon que hablamos de trabajar para darles mejores condiciones las chicas y mejorar la competencia para primera división, es algo que tenemos que hacer", subrayó.

Sobre el descenso destacó que "varios clubes se asustaron por el tema de la B y eso los llevó a declinar el voto solamente por el tema que les correspondía jugar una categoría B, nosotros seguimos promulgando que tiene que haber un segmentamiento y un mérito deportivo para que jueguen los que deportivamente estén en condiciones en una zona y los que no están en las mismas condiciones tienen que jugar en otra categoría", opinó Juárez.

Los objetivos: "Tratar de mejorar, tratar que el compromiso de los clubes sea de presentar las canchas en mejores condiciones, de promover que los chicos jueguen todo el año, que tema infantil la mayoría de los clubes se sume con la categoría", comentó el presidente de la Liga Jujeña. Por último, habló sobre el femenino "tenemos cosas que mejorar para darle la igualdad a las chicas, desde el pago del árbitro que tiene que estar dentro de la liga hasta las canchas donde juegan, que tengan un vestuario para que se puedan cambiar", finalizó Ricardo Juárez.

Pondrán fecha de inicio de calendario

Esta noche desde las 21 se realizará la primera reunión del Consejo Directivo en la sede de calle Martín Fierro. Los directivos pondrán las fechas de inicio a los diferentes torneos, recibirán proyectos sobre modalidad de juegos y van a elegir cuerpos directivos como Tribunal de Disciplina, que falta.

Los Perales probará jugadoras esta tarde

Las campeonas comienzan a moverse. Los Perales hará prueba de jugadoras hoy desde las 17.30 en “Fortín Gaucho”. Las mismas están destinadas a chicas desde los 14 años y es para sumarse a la división reserva. Con miras al inicio de la temporada 2020 de la Liga Jujeña, las “gauchas” ponen primera para el armado de los equipos teniendo en cuenta que además este año van a jugar la Copa Jujuy, el principal objetivo del elenco que orienta Nicolás Armella.

La prueba sirve para la búsqueda de nuevos valores que seguramente aportarán su granito de arena al equipo. La prueba será supervisada por el técnico, Nicolás Armella, y deberá seleccionar las jugadoras que integrarán los equipos de reserva y primera división. Las chicas que aspiren a sumarse a Los Perales, se tienen que acercar esta tarde con ropa cómoda para la práctica del fútbol, es decir remera, pantalón corto o calza, medias y zapatillas o botines.

Las “pioneras”

También Alto Juniors realizará desde hoy hasta el miércoles prueba de jugadoras para conformar los equipos de reserva y primera del fútbol femenino. La cita es en cancha “Mineros” desde las 18.30 ubicada en calle Hermanos Lemoine S/N, en la zona de las 370 Viviendas, frente a la sede de Cootepal, anexo Alto Comedero. La convocatoria está destinada a sumar futbolistas desde los 14 años en adelante y conformar los equipos de reserva y primera división que afrontarán la temporada 2020 del torneo liguista.

Las pruebas van a estar supervisadas por los profesores Cristian Mansilla y Gabriel Saavedra. Cualquier consulta deberán contactarse a los teléfonos 388-5756935 o 388- 5799914. Las chicas que digan presente deberán hacerlo con ropa cómoda para practicar fútbol, remera, pantalón corto, botines. Se espera una importante concurrencia de chicas teniendo en cuenta que Alto Juniors es el único club de la zona de Alto Comedero.