Cumpliendo protocolo, se habilitó la Feria Mayorista

Una jornada atípica se vivió ayer en el predio donde funciona la Feria Mayorista de Las Yungas, única habilitada en la provincia donde la comunidad sampedreña pudo abastecerse de frutas, hortalizas, verduras, mercadería y otros insumos de limpieza, que les permitirá sobrellevar la cuarentena o aislamiento previsto por las disposiciones vigentes. La misma se realizó bajo un estricto control, cumpliendo con el protocolo establecido por el Comité Operativo de Emergencia de Jujuy.

El director Aramayo señaló que en las próximas horas se dará a conocer si la feria mayorista funcionará mañana.

Cabe acotar que ante la necesidad que tenían las familias de autoabastecerse, el intendente Julio César Bravo realizó las gestiones pertinentes para habilitar la feria, asumiendo el compromiso de poner a disposición personal de las áreas operativas de la comuna, con el apoyo incondicional de los efectivos policiales dependientes de la Unidad Regional 2, y a diferencia de otras localidades, en San Pedro la misma estuvo abierta al público desde las 5 hasta las 18.

Claro está que no fue una mañana común y corriente, algo había cambiado, ya la gente no se agolpó en el interior sino lo hizo cumpliendo con las exigencias de las autoridades, formando varias filas, tanto para los que llegaron caminando, como aquellos que lo hicieron a bordo de motocicletas y automóviles. En el interior, los feriantes estuvieron munidos con elementos de seguridad como guantes y barbijos, baldes con agua y lavandina, alcohol y carteles en lo que se solicitaba a la gente que mantenga la distancia establecida. No faltó algún viejo vecino que con una mezcla de preocupación y asombro, se animó a esbozar una sonrisa y expresar: "volvimos a recuperar el orden que perdimos hace tiempo, tal vez estamos a tiempo de aprender y de recuperar valores perdidos. Lamentablemente tuvo que venir esta desgracia, pero si de aquí nos vamos rápido a encerrarnos en nuestras casas, si nos cuidamos, vamos a salir de ésta".

Cabe acotar que los puestos de ropa usada y de venta de comida no estuvieron habilitados, evitando de esta manera la aglomeración de gente. Ante esto, los vendedores independientes que viven el día a día y trabajan para llevar el sustento diario para sostener a sus familias, solicitaron que se contemple de alguna manera su situación.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el director de Tránsito del municipio sampedreño, Silvio Aramayo, sostuvo que desde hora temprana estuvieron apostados en la feria y pese a ser un día hábil, montaron un operativo especial, por la gran cantidad de gente que se agolpó a la feria "Desde nuestra área, con todo el personal, estamos organizando tanto el ingreso como el egreso de las personas, de los vehículos y motovehículos al predio, controlando que se haga respetando siempre la cantidad establecida. Esto se va a realizar en horario corrido hasta las 18, para que la gente pueda autoabastecerse. Queremos destacar que solamente se habilitaron los puestos de frutas, verduras y comestibles", dijo el funcionario, tras apuntar que hubo personas a las que le molestó la espera, el tener que hacer una fila y aguardar su turno, por lo que continuamente el personal, utilizando el altavoz, les solicitaba que guarden la debida distancia, porque si no se cumplía con el protocolo, tal desobediencia podía ocasionar el cierre de la feria para el próximo sábado.

"La orden fue contener las medidas de seguridad que están previstas por el Comité de Emergencia, tanto provincial como nacional, trabajamos para que se cumpla estrictamente, estamos viviendo una situación muy particular y hay que adaptarse a todo lo dispuesto. En cuanto a la consulta que nos hace la gente respecto a si la feria estará habilitada el sábado, aún no podemos decirlo, debemos esperar las disposiciones del COE", dijo Aramayo.

La palabra de los feriantes

El presidente de la Feria de las Yungas, Jorge Burgos, agradeció a las autoridades municipales que permitieron mantener habilitada la misma para que la comunidad sampedreña pueda proveerse de verduras, frutas y mercadería. “Tratamos de darle un mejor servicio a los clientes. Hoy debido a la situación que estamos atravesando, hemos tomado todas las precauciones. El servicio de limpieza es el adecuado, cada puesto tiene balde con agua y lavandina para el aseo del lugar, manteniendo el metro de distancia necesario a pesar de la impaciencia del cliente. Pedimos que la gente tenga paciencia, que todos van a ingresar al predio de nuestra feria, que estamos trabajando para proveerles de lo necesario porque si trabajamos también ganamos. En otros lugares de la provincia se cerraron las ferias y ésta es la única que está habilitada por hoy, no sabemos qué pasará más tarde. Aquí se habilitaron únicamente los puestos de verduras, frutas, mercadería y de elementos de limpieza”, dijo Burgos.

En otro párrafo, el presidente de los feriantes lamentó la situación que atraviesan los trabajadores independientes que deben llevar el sustento a su hogar y por esta situación no pueden hacerlo. “Sufrimos por aquellos feriantes que ofrecen ropa o expenden comida porque viven al día. Hay que ponerse a pensar que ellos viven de su trabajo. Algunos feriantes pueden parar quince o treinta días pero muchos viven al día. Nos preguntamos qué hace esa gente que respeta las normativas decretadas y no puede trabajar, hay que ver el modo que salgan adelante. Debemos ser solidarios con ellos. Agradezco al intendente porque gestionó para habilitar la feria y nos dio los medios para que funcione correctamente como los inspectores de tránsito, y a la Policía de la Provincia para mantener el orden. Por ahora podemos decir que si no hay una disposición que indique lo contrario, la feria estará habilitada el sábado. Los feriantes se surtirán de mercadería mañana. Pero depende también de lo que hable hoy (por ayer) el presidente de la Nación. Pedimos a la gente que respete las normas vigentes para que la feria siga siendo habilitada”.

El edil Gabriel García, por su parte, sostuvo que todos los concejales del oficialismo están en las distintas áreas colaborando con el municipio. “Si bien se habilitó la feria, se les solicitó a los vendedores de ropa y de comida que no trabajen”, apuntó.